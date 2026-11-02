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Lov na kokainskega barona: za informacije o Debelušnem Josu dva milijona evrov

Amsterdam, 02. 11. 2026 16.43 pred 56 minutami 2 min branja 6

Avtor:
STA N.L.
Jos Leijdekkers

Nizozemske oblasti ponujajo nagrado v višini dveh milijonov evrov za informacije, ki bi privedle do aretacije enega najbolj iskanih evropskih preprodajalcev mamil Josa Leijdekkersa, za katerega domnevajo, da se trenutno nahaja v Sierri Leone. Leijdekkers po navedbah tožilstva velja za enega ključnih akterjev v mednarodni trgovini s kokainom, s katero je zaslužil več deset milijonov evrov.

Aretacija kokainskega barona Leijdekkersa, znanega tudi pod vzdevkom "Bolle Jos" (Debelušni Jos) in imenoma Omar Sharif in Omar Sherrif, je za državno tožilstvo in policijo "absolutna prednostna naloga", so v izjavi navedli nizozemski tožilci, pri čemer so znesek nagrade povečali za desetkrat, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Najvišja nagrada, kar so jih kdaj ponudili nizozemski organi, je na voljo vsakomur, ki posreduje ključno informacijo, ki bi privedla do aretacije Leijdekkersa, so dodali. Nizozemske oblasti so zagotovile, da bodo vse informacije, posredovane tožilstvu, ostale tajne.

"Nagrada se lahko izplača v nekaj dneh po njegovi aretaciji," je zapisano na spletni strani Europola.

Jos Leijdekkers
Jos Leijdekkers
FOTO: Europol

Sedemtonska pošiljka kokaina

Sodišče v Rotterdamu je Leijdekkersa leta 2024 v odsotnosti obsodilo na 24 let zapora zaradi pošiljk mamil, ki so skupno obsegale skoraj sedem ton kokaina, ter zaradi oboroženega ropa in naročila "likvidacije". V Belgiji je bil prav tako obsojen v več primerih, povezanih s preprodajo mamil, na skupno 79 let zapora.

Leijdekkers velja za enega najbolj zloglasnih trgovcev z mamili in je že leta na mednarodnih seznamih najbolj iskanih oseb. Od poletja 2024 naj bi se zadrževal v Sierri Leone, od koder še naprej vodi tihotapsko mrežo. 35-letnik naj bi bil v zvezi s hčerko predsednika te afriške države Juliusa Maade Bia.

Europol poroča še, da sta v zadnjih letih tožilstvo in nizozemska policija pridobila številne dokaze, ki kažejo, da se 35-letnik pogosto zadržuje v Freetownu, glavnem mestu Sierre Leone, obiskoval pa naj bi tudi druge dele države.

Zasedili so tudi posnetek z dne 1. januarja 2025, na katerem so ga ujeli pri cerkveni maši v vasi Tihun. Pri maši je bila prisotna tudi družina predsednika Sierre Leone. Marca lani je nato zaokrožil še posnetek, na katerem je Leijdekkers na enem od praznovanj izročal darila vodji imigracijske službe Sierre Leone, na posnetku pa je tudi vodja policije za boj proti mamilom v Sierri Leone.

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KOMENTARJI6

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raptor2
02. 11. 2026 17.12
Ve se kje je v Sieri Leone, a sciti ga podkupljena drzava, policija in vojska, zato pa je tudi 2 miljona nagrade. Ko bi kdorkoli drug samo vstopil v Siero Leone bi bil takoj ubit
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+2
2 0
medwd
02. 11. 2026 17.06
Ni dvakrat za rečt da bo najden v Sloveniji. Pri nas jo bo zelo dobro odnesel, pa še tožil državo. Welcome
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+1
1 0
AndyM
02. 11. 2026 17.01
Ojej, da ni to tisti, ki sedi v parlamentu???? Fuuul podoben, a je morda brat?
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+1
1 0
bohinj je zakon
02. 11. 2026 17.00
V Ljubljani ga ni. Ne vemo kje je.....mogoče Kranj?
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+1
1 0
Infiltrator
02. 11. 2026 16.56
Spet bodo kombiji v kup letel....
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+2
2 0
flojdi
02. 11. 2026 16.53
Vedo vse.ne vidijo nič.
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+2
2 0
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