Lov na kokainskega barona: za informacije o Debelušnem Josu dva milijona evrov

"Nagrada se lahko izplača v nekaj dneh po njegovi aretaciji," je zapisano na spletni strani Europola.

Najvišja nagrada, kar so jih kdaj ponudili nizozemski organi, je na voljo vsakomur, ki posreduje ključno informacijo, ki bi privedla do aretacije Leijdekkersa, so dodali. Nizozemske oblasti so zagotovile, da bodo vse informacije, posredovane tožilstvu, ostale tajne.

Aretacija kokainskega barona Leijdekkersa, znanega tudi pod vzdevkom "Bolle Jos" (Debelušni Jos) in imenoma Omar Sharif in Omar Sherrif, je za državno tožilstvo in policijo "absolutna prednostna naloga", so v izjavi navedli nizozemski tožilci, pri čemer so znesek nagrade povečali za desetkrat, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče v Rotterdamu je Leijdekkersa leta 2024 v odsotnosti obsodilo na 24 let zapora zaradi pošiljk mamil, ki so skupno obsegale skoraj sedem ton kokaina, ter zaradi oboroženega ropa in naročila "likvidacije". V Belgiji je bil prav tako obsojen v več primerih, povezanih s preprodajo mamil, na skupno 79 let zapora.

Leijdekkers velja za enega najbolj zloglasnih trgovcev z mamili in je že leta na mednarodnih seznamih najbolj iskanih oseb. Od poletja 2024 naj bi se zadrževal v Sierri Leone, od koder še naprej vodi tihotapsko mrežo. 35-letnik naj bi bil v zvezi s hčerko predsednika te afriške države Juliusa Maade Bia.

Europol poroča še, da sta v zadnjih letih tožilstvo in nizozemska policija pridobila številne dokaze, ki kažejo, da se 35-letnik pogosto zadržuje v Freetownu, glavnem mestu Sierre Leone, obiskoval pa naj bi tudi druge dele države.

Zasedili so tudi posnetek z dne 1. januarja 2025, na katerem so ga ujeli pri cerkveni maši v vasi Tihun. Pri maši je bila prisotna tudi družina predsednika Sierre Leone. Marca lani je nato zaokrožil še posnetek, na katerem je Leijdekkers na enem od praznovanj izročal darila vodji imigracijske službe Sierre Leone, na posnetku pa je tudi vodja policije za boj proti mamilom v Sierri Leone.