Lov na morilca iz Minnesote, ubil dva državnika

Približno 15 kilometrov stran sta bila v ločenem, a povezanem incidentu v svojem domu večkrat ustreljena tudi 60-letni državni senator John Hoffman in njegova žena. Oba sta bila hudo ranjena. Hoffman je prestal operacijo in je po navedbah oblasti v stabilnem stanju, kot poroča BBC .

55-letna demokratka Melissa Hortman, nekdanja predsednica predstavniškega doma Minnesote, in njen mož sta bila v soboto zjutraj ubita v njunem domu v predmestju Brooklyn Park, severno od Minneapolisa.

Policija je identificirala 57-letnega Vancea Lutherja Boelterja kot osumljenca v preiskavi. Trdijo, da je Boelter nosil lažno policijsko uniformo in značko ter vozil vozilo z zasilnimi lučmi, ki je bilo videti kot policijsko.

Za informacije, ki bi vodile do njegove aretacije, je razpisana nagrada v višini 50.000 dolarjev.

Boelter je bil član državnega odbora za razvoj delovne sile, v katerem je sodeloval tudi senator Hoffman. Uradniki še preiskujejo, ali je imel osebno povezavo s katerim od napadenih politikov.

Prvi klic v sili je bil prejet okoli 2.00 zjutraj, ko sta bila napadena senator Hoffman in njegova žena. Drugi klic, ob 3.35, je sprožil policijsko intervencijo na domu Hortmanove, kjer je prišlo tudi do izmenjave strelov med policijo in osumljencem. Kljub temu mu je uspelo pobegniti.

Načelnik policije v Brooklyn Parku Mark Bruley je povedal, da so v sodelovanju z FBI-jem, enoto SWAT in stotinami policistov sprožili obsežno iskanje. Vozilo osumljenca je bilo najdeno, oblasti pa verjamejo, da se zdaj giblje peš.

Lokalne oblasti prebivalce opozarjajo, naj ne odpirajo vrat osebi v policijski uniformi, razen če sta prisotna vsaj dva policista.