Lov na morilca: po fotografijah objavili še videoposnetke

V ZDA se nadaljuje lov na strelca, ki je med govorom na univerzi v Utahu ubil Charlieja Kirka, sicer gorečega podpornika ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Oblasti so po fotografijah osebe, ki bi lahko bila povezana z umorom, objavile še posnetke osumljenca. Na njem vidimo mladega moškega, ki teče po strehi ene od stavb univerze, nato pa skoči na zelenico in mimo parkirišča steče v gozd, kjer so kasneje našli orožje. Za informacijo, ki bi vodila do aretacije, ponujajo do 100 tisoč dolarjev.

Posnetke je objavil Oddelek za javno varnost Utaha, njegov vodja Beau Mason pa je v intervjuju za NBC priznal, da ne vedo, ali se osumljenec še vedno nahaja v tej zvezni državi.

CNN je medtem pridobil posnetke osebe, ki se sklada z opisom osumljenca, kako se sprehodi po ulici, se nato za trenutek ustavi in odpravi proti univerzi.

31-letni desničarski aktivist Kirk, ustanovitelj konservativne politične organizacije Turning Point USA (Točka preobrata ZDA), je bil v zadnjih letih eden najbolj vplivnih političnih aktivistov v ZDA in trden zaveznik Trumpa, ki je v znak žalovanja za njim do nedelje ukazal spustiti zastave na zveznih poslopjih na pol droga.