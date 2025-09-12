Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Lov na morilca: po fotografijah objavili še videoposnetke

Washington, 12. 09. 2025 07.47 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D.L.
Komentarji
14

Ameriške oblasti so objavile posnetek osumljenca za umor Charlieja Kirka. Na njem vidimo v črno oblečeno osebo, ki najprej steče po strehi enega od poslopij univerze, nato pa skoči na zelenico in mimo parkirišča izgine v gozd. Tam so kasneje odkrili puško, s katero naj bi bil Kirk ustreljen.

V ZDA se nadaljuje lov na strelca, ki je med govorom na univerzi v Utahu ubil Charlieja Kirka, sicer gorečega podpornika ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Oblasti so po fotografijah osebe, ki bi lahko bila povezana z umorom, objavile še posnetke osumljenca. Na njem vidimo mladega moškega, ki teče po strehi ene od stavb univerze, nato pa skoči na zelenico in mimo parkirišča steče v gozd, kjer so kasneje našli orožje. Za informacijo, ki bi vodila do aretacije, ponujajo do 100 tisoč dolarjev. 

Posnetke je objavil Oddelek za javno varnost Utaha, njegov vodja Beau Mason pa je v intervjuju za NBC priznal, da ne vedo, ali se osumljenec še vedno nahaja v tej zvezni državi.

CNN je medtem pridobil posnetke osebe, ki se sklada z opisom osumljenca, kako se sprehodi po ulici, se nato za trenutek ustavi in odpravi proti univerzi. 

31-letni desničarski aktivist Kirk, ustanovitelj konservativne politične organizacije Turning Point USA (Točka preobrata ZDA), je bil v zadnjih letih eden najbolj vplivnih političnih aktivistov v ZDA in trden zaveznik Trumpa, ki je v znak žalovanja za njim do nedelje ukazal spustiti zastave na zveznih poslopjih na pol droga.

charlie kirk umor posnetek utah osumljenec
Naslednji članek

Skrušeni Vance ob Kirkovi krsti: Bil je moj pravi prijatelj

Naslednji članek

Je bil morilec Splitčana sin, ki je 13 let dvigoval očetovo pokojnino?

SORODNI ČLANKI

Skrušeni Vance ob Kirkovi krsti: Bil je moj pravi prijatelj

Trump po atentatu na Kirka: 'To je temen trenutek za ZDA'

Atentat na Charlieja Kirka obsodili številni zvezdniki

FBI objavil fotografiji osebe, ki jo iščejo v povezavi z umorom Kirka

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JanezNovak13
12. 09. 2025 08.47
+2
V vseh nadaljevankah v tri četrt ure vse rešijo. In satelitske posnetke 100x povečajo in to s polno ostrino. Bodo že.
ODGOVORI
2 0
Artechh
12. 09. 2025 08.46
se vid da je nek liberalc na delec... tako da ni en njihovih ali Izraelec kot so eni nakladal
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
12. 09. 2025 08.44
+2
Levičarji so najhujše zlo sodobnega sveta. Kjer vladajo sesujejo gospodarstva in poneumljajo družbo. Kjer izgubijo oblast pa ubijajo politične nasprotnike, demonstrirajo, razbijajo in besno kolesarijo. Povsod po svetu je enako.
ODGOVORI
4 2
Kuki_9
12. 09. 2025 08.43
-1
Trump bi lahko v tem primetu uporabil satelitske posnetke, tiste, ki jih uporabljajo v vojski, ki so na točen datum in na točno uro, ne neke kamere
ODGOVORI
0 1
Kuki_9
12. 09. 2025 08.43
-1
Primeru*
ODGOVORI
0 1
SpamEx
12. 09. 2025 08.40
+2
Sem zelo proti nasilju in takemu početju.Grozljivo dejanje. Vendar moram priznat de če bi nekdo to storil Netanyhuju bi mu glasno zaploskal
ODGOVORI
4 2
Protoc
12. 09. 2025 08.44
-2
No ta je bil isti z drugim imenom..poglej si njegove članke..med prvimi je bil da iz gaze odstranijo vso prebivalstvo..kot drugo posmehoval se je in govoril da Palestinski ljudje ne obstajajo, prav tako palestina drzava
ODGOVORI
0 2
Mikl
12. 09. 2025 08.47
Še močneje bi pa ploskal če bi Hamasovci zlorabili tvojo hčerko
ODGOVORI
0 0
SpamEx
12. 09. 2025 08.49
in bil zagovornik posedovanja oržja ki ga je na koncu ubilo. Na nek način je tudi sam odgovoren za svojo usodo. Karma
ODGOVORI
0 0
Klobasazulu
12. 09. 2025 08.40
-9
desni fanatik manj
ODGOVORI
1 10
nelika123
12. 09. 2025 08.42
+4
Fanatik si ti,pa tvoj um to ne zaznava
ODGOVORI
5 1
Bolfenk2
12. 09. 2025 08.46
+2
Ko ima nekdo boljše argumente od tvojih ga pač ubiješ. Čisto po levičarsko.
ODGOVORI
2 0
Artechh
12. 09. 2025 08.47
+1
fanatik si ti ze samo zaradi take izjave
ODGOVORI
1 0
Spijuniro Golubiro
12. 09. 2025 08.37
-2
Najboljše da se kar film posname.
ODGOVORI
2 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256