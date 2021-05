Lov na oboroženega bivšega vojaka, ki je streljal na policijo

Lokalne oblasti so prebivalce pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih, poroča BBC . "Ponoči se je moški odpravil do doma svoje nekdanje partnerice, kjer se je nato vnel spor, ki je privedel do posredovanja policistov. Takrat je osumljenec streljal nanje, nato pa je pobegnil v bližnji gozd," je povedal uradnik Frederic Perissat .

Več kot 200 policistov in štirje helikopterji v mestu Le Lardin-Saint-Lazare v regiji Dordogne iščejo moškega, ki je streljal na policijo. Tuji mediji poročajo, da ima neimenovani 30-letni moški zgodovino nasilja v družini in da je oborožen z visokokalibrskim orožjem.

Franceinfo medtem poroča, da je moški napadel novega partnerja svoje nekdanje partnerice. Po poročanju naj bi moškega ustrelil, nato pa pobegnil s kraja dogodka. Njegovo bivše dekle in njeni otroci niso bili poškodovani in so trenutno pod policijsko zaščito, so sporočile oblasti.

Ob prihodu policije je pred pobegom streljal na policiste in njihova vozila. O policijskih žrtvah ne poročajo, čeprav je bilo v streljanju poškodovanih več policijskih vozil.

Županja Le Lardin-Saint-Lazare Francine Bourra je povedala, da so osumljenca iz zapora izpustili z elektronsko zapestnico. Kot je dejala, mu je bilo prepovedano obiskati dom njegove nekdanje partnerke. "Osumljenec ni nagnjen k dialogu in se ni pripravljen predati," je dejala.

Policisti so zaprli ceste v mestu in postavili varnostni obod. Po poročanju naj bi osumljenca nazadnje opazili na gozdnatem območju v bližini mesta. Moški naj bi streljal tudi na helikopter, ki je letel nad gozdnato površino. Častnik André Pétillot je še dejal, da je policija osumljenca pozvala, naj se preda.