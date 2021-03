Lov za pobeglim voznikom in večurno upiranje, ki so ga posnele kamere

Sprva neznani voznik je v oči policistov padel, ko se je zaletel v policijsko vozilo in pobegnil. V ameriškem duhu so nad pobeglega voznika poslali nekaj deset vozil in helikopter. Vozniku so bili nato ves čas za petami policisti, na enem od bulevarjev v Los Angelesu pa je voznik, ko je poskušal pobegniti, trčil s številnimi avtomobili.

Nekaj kilometrov pozneje so ga policisti uspešno zaustavili, a se voznik ni želel predati, policija pa se vozilu ni želela približati. Poskušali so s posebnimi naboji, ki sproščajo dražeče pline. Na koncu so bili uspešni s solzivcem, ki so ga s pomočjo oklepnega vozila izpustili v avtomobil. A specialce je presenetilo, da je vozilo sprva zapustilo mlajše dekle, ki je skočilo enemu od njih v roke, voznika pa so nato uspešno aretirali.