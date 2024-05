Lov za pobeglim zapornikom še traja, lovi ga okoli 200 žandarjev

Zapornik Amra, znan tudi kot "Muha" se je ravno vračal s sodne obravnave v Rouenu, ko je bil na cestninski postaji zaporniški kombi, ki ga je prevažal napaden. Ubita sta bila dva pravosodna policista, še trije pa so bili hudo ranjeni.

Malo po 11.00 uri je kombi z Muho prečkal cestninsko zaporo v Incarvillu v regiji Eure na severu Francije. Skoraj takoj za tem je vanj trčil voznik v avtomobilu, nakar se je zaporniški kombi ustavil, piše BBC. Iz vozila naj bi stopili oboroženi moški, pridružili pa so se jim še moški in avtomobila za njimi. "Večkrat so streljali na kombi, pri čemer so ranili in ubili policiste, preden so zapustili kraj in s seboj odpeljali Muho," je dejala pariška državna tožilka Laure Beccuau.