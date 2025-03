Lov za svežimi jajci: ameriški diplomati po pomoč k evropskim rejcem

Cena jajc je skokovito zrasla zaradi številnih izbruhov ptičje gripe v ZDA, zaradi česar so bili kmetje prisiljeni v zakol vsaj 30 milijonov kokoši nesnic, ponudba pa se je močno skrčila.

Ministrica je v petek novinarjem v Washingtonu povedala, da je uvoz jajc iz Turčije in Južne Koreje že stekel, Bela hiša pa, da se pogovarja še z drugimi državami o začasnem uvozu njihovih jajc. "Govorimo o stotinah milijonov jajc kratkoročno," je dodala.

Ameriški predsednik Donald Trump je poskušal cene jajc izkoristiti v volilni kampanji, ko so se volivci pritoževali nad naraščajočimi cenami osnovnih artiklov v času predsedovanja njegovega predhodnika Joeja Bidna. Po vrnitvi na položaj januarja letos je kmetijsko ministrico zadolžil, da poveča ponudbo jajc in zniža cene.

V tednih po tem so proizvajalci v več državah poročali o ameriškem zanimanju za njihove pridelke. Da se je nanje obrnilo ameriško diplomatsko osebje na lovu za svežimi jajci, so denimo povedali v združenjih rejcev perutnine na Poljskem in v Litvi.