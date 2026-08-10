Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Lovci F-16 prestregli letali v bližini Trumpovega igrišča za golf

Washington, 10. 08. 2026 07.26 pred 8 urami 1 min branja 38

Avtor:
STA M.V.
Donald Trump med igro golfa

V začasno območje prepovedi letenja v bližini igrišča za golf predsednika ZDA Donalda Trumpa v Bedminstru v ameriški zvezni državi New Jersey sta v nedeljo vdrli dve letali. Prestregli so ju vojaški lovci F-16 in ju varno pospremili iz zaprtega zračnega prostora, je sporočilo Severnoameriško poveljstvo obrambe zračnega prostora (Norad).

Trump je minuli konec tedna preživel v golf klubu v Bedminstru, tako kot večkrat poleti. Ameriška televizijska postaja Fox News in tabloid New York Post poročata, da so letali prestregli v bližini igrišča za golf.

Ameriška vojska ni podala podatkov, koliko vojaških letal je sodelovalo v akciji. Za zdaj tudi ni znano, katera letala so kršila začasne omejitve letenja.

Za zaščito ameriških predsednikov pogosto uvedejo začasna prepovedana območja letenja tam, kjer se predsedniki nahajajo. Pri tem občasno pride tudi do incidentov, večinoma z manjšimi letali.

Ameriška vojska je v sporočilu po tokratnem incidentu vnovič opozorila vse pilote, naj pred vsakim letom preverijo vsa relevantna navodila glede zračnega prostora.

trump golf letala
24ur.com Nad Kuvajtom sestreljena tri ameriška letala F-15E
24ur.com Po F-15 naj bi strmoglavilo še eno letalo
24ur.com Ukrajinski F-16 strmoglavil med opravljanjem nalog
24ur.com Iranci naj bi zadeli ameriški F-35, ki je moral zasilno pristati
24ur.com Ameriška vojaška letala znova v zraku, letijo proti vzhodu
24ur.com Zoglenele razbitine v Iranu: kdo je zares uničil letala?
24ur.com Padel ponos ameriške vojske? Iran trdi, da je zadel F-35
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kameleon Kiddo
10. 08. 2026 15.54
Nehajte s totim politicnim realizy showom že enkrat koga.boli kita . Razn ko se bo stegno napisite ker bo praznik na planetu zemlja.
Odgovori
0 0
Petur
10. 08. 2026 14.26
le česa se boji???
Odgovori
+3
3 0
cekinar
10. 08. 2026 14.45
Iranskih dronov.
Odgovori
+1
1 0
osservatore
10. 08. 2026 14.02
Sprašujem se ali se oranžni dementni trol še spomni kam mora poslati žogico pri golfu? Ali mu potrčkoti vsakokrat (pri vsaki luknji) posebej razložijo za kaj gre.
Odgovori
+2
2 0
PEACEMAKER
10. 08. 2026 14.01
Jah kdo bi si mislil
Odgovori
+2
2 0
PIKO6
10. 08. 2026 12.37
Debelorita musarca pa ni moja PREDSEDNICA 💃🐀👹
Odgovori
-2
2 4
Tomvojo
10. 08. 2026 11.48
Z droni naj ga malo provocirajo.
Odgovori
+4
4 0
IZI 1979
10. 08. 2026 11.28
Škoda
Odgovori
+3
3 0
BrezPitt
10. 08. 2026 10.56
Kje ste ostali desnuharji, ki ste z vsemi topovi streljali na našo predsednico, no nekaj se jih je sedaj našlo, ki seveda oranžnega sedaj zagovarjajo, da je prav da igra golf in okrog zaprt zračni prostor. Vedno bolj mi je jasno, da ste bedni umotvori.
Odgovori
+9
14 5
špaget
10. 08. 2026 11.53
V članku ti piše, da se pogosto omejuje zračni prostor, kjer se nahaja predsednik. Če poguglaš, najdeš članke o tem, kako so zaprli zračni prostor, ko je obama igral golf. A si lahko še bolj pristranski zblojenec?
Odgovori
+0
3 3
seter73
10. 08. 2026 10.51
se obrazlago prosim kako lahko F16 spremlja eno Cesno in jo pospremi.., glede na to da se njuna min hitrost razlikuje za ene 250kmh
Odgovori
+4
6 2
Osatec
10. 08. 2026 10.20
Zaradi enega norca tak cirkus!! Ta svet je res čisto znorel!!
Odgovori
+6
12 6
Misija1
10. 08. 2026 10.28
Ti si cel cirkus. To je pač zakonsko spisano tako, da zavaruje predsednike, ne samo trenutnega. In pravila so napisana zato, da se jih držimo.
Odgovori
-3
4 7
borjac
10. 08. 2026 09.58
Ali so bila letala Ruska ?? Nato pakt v zrak ....
Odgovori
+6
9 3
Dr Dre
10. 08. 2026 09.52
Ma Trump je ljubljenec elit, z njim so vsi zaslužili milijarde💪. Skupaj z preostalimi Američani ima pa nekaj čez 32% podpore, kar je rekordno, za neko demokratično državo.. Tako bravo Trump💪💪💪, cilj je 1% podpore, ko podpira le elita, ki kuje milijarde..
Odgovori
+8
11 3
špaget
10. 08. 2026 11.57
Ima višjo podporo kot večina evropskih premierjev, ki jim je cilj podpora tujcev iz tretjega sveta
Odgovori
-3
0 3
coca.eskim
10. 08. 2026 13.18
📊 Povprečna podpora ameriških predsednikov (zadnjih 40 let)George H. W. Bush – povprečje: 60,9 % (Najvišja: 89 % | Najnižja: 29 %)Bill Clinton – povprečje: 55,1 % (Najvišja: 73 % | Najnižja: 37 %)Ronald Reagan – povprečje: 52,8 % (Najvišja: 68 % | Najnižja: 35 %)George W. Bush – povprečje: 49,4 % (Najvišja: 90 % | Najnižja: 25 %)Barack Obama – povprečje: 47,9 % (Najvišja: 67 % | Najnižja: 40 %)Joe Biden – povprečje: 42,2 % (Najvišja: 57 % | Najnižja: 34 %)Donald Trump – povprečje: 41,1 % (Najvišja: 49 % | Najnižja: 34 %)
Odgovori
+2
2 0
Deep1
10. 08. 2026 09.41
Nepomembno!
Odgovori
+3
5 2
Protoc
10. 08. 2026 09.35
Prav narejena je ta hiša, da se narod razdeli..in seveda to je drzavni udar, ker o tem ne smeš kracati, o naših pa veselo dovolijo, da se ja narod skrega..tudi to zapreti
Odgovori
+2
4 2
Protoc
10. 08. 2026 09.33
Ko je pa musarjeva v naslovu..pa lahko skracaš kar hočes..
Odgovori
+1
5 4
Protoc
10. 08. 2026 09.33
Teli 24 ur pa branijo trumpa kot svojega predsednika
Odgovori
+2
6 4
Protoc
10. 08. 2026 09.13
Ja seveda, zgodbica za otroke..daj še napišite da so bili bojna letala iz miamija itd., sa se smejemo..
Odgovori
+0
4 4
HitraVeverca
10. 08. 2026 09.12
Koga briga... naj ga že enkrat zbije nekaj da bo mir na svetu..
Odgovori
+5
9 4
ptuj.si
10. 08. 2026 10.38
Po kateri logiki, bi v tem primeru bil mir na svetu?? Ti pa si res mudel.
Odgovori
+1
5 4
IZI 1979
10. 08. 2026 11.29
Ko se bojo Ameri potegnili nazaj, takrat bo mir.
Odgovori
+2
3 1
ptuj.si
10. 08. 2026 11.42
Takrat pa se bodo drugi spravili v ospredje.
Odgovori
-1
0 1
Hrast1234
10. 08. 2026 08.41
Koliko ton goriva je šlo, da lahko on igra golf? Mi pa papirnate slamice cuzamo, da ne onesnažujemo. Perverzen svet!
Odgovori
+16
21 5
Watcherman
10. 08. 2026 08.40
Trump je Legenda in zelo pameten.Lp
Odgovori
-15
8 23
HitraVeverca
10. 08. 2026 09.12
Se strinjam, da nisi pameten.Lp
Odgovori
+8
13 5
Dr Dre
10. 08. 2026 09.54
Takih je v 🇺🇲 danes Ca 32% in nekaj v 🇸🇮, ki imaho tipa v plenicah za pametnega.. Saj to pove vse...
Odgovori
+1
6 5
exdetektiv
10. 08. 2026 10.43
Za svoj lakomni žep...koliko časa še ?
Odgovori
+3
5 2
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Tina Gaber za 40. rojstni dan dobila sanjsko darilo
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič brez slabe vesti: 'Če se mi zahoče, jo pojem celo ob desetih zvečer'
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897