Lovci F-16 prestregli letali v bližini Trumpovega igrišča za golf

Trump je minuli konec tedna preživel v golf klubu v Bedminstru, tako kot večkrat poleti. Ameriška televizijska postaja Fox News in tabloid New York Post poročata, da so letali prestregli v bližini igrišča za golf.

Ameriška vojska ni podala podatkov, koliko vojaških letal je sodelovalo v akciji. Za zdaj tudi ni znano, katera letala so kršila začasne omejitve letenja.

Za zaščito ameriških predsednikov pogosto uvedejo začasna prepovedana območja letenja tam, kjer se predsedniki nahajajo. Pri tem občasno pride tudi do incidentov, večinoma z manjšimi letali.

Ameriška vojska je v sporočilu po tokratnem incidentu vnovič opozorila vse pilote, naj pred vsakim letom preverijo vsa relevantna navodila glede zračnega prostora.