'Lovci na pošasti' bodo konec tedna iskali legendarno Nessie

Zgodba o jezerski pošasti Nessie, ki naj bi prebivala v globinah škotskega jezera Loch Ness, sega več sto let v preteklost. A nekoč lokalna legenda o 'zmaju', ki plava po največjem jezeru na Otoku, se je pred 90 leti spremenila v svetovno senzacijo. Leta 1933 so namreč obsežna poročanja škotskih medijev o nenavadni plavajoči prazgodovinski pošasti, kot so jo takrat imenovali, pograbili tudi tuji.

In začele so se še bolj obsežne preiskave, ali navedbe držijo. A več izsledkov, ki so potrjevali obstoj nenavadne vodne živali, se je izkazalo za lažne. Skrivnost pa še vedno ni rešena.

Zgodba ne pusti spati lovcem na pošasti

Zgodba brez odgovorov pa je zdaj, skoraj stoletje, odkar je javnost z navdušenjem prvič spremljala iskanje Nessie, znova vzbudila zanimanje t. i. lovcev na pošasti. Da bodo legendi prišli do dna, so se zavezali, in odločili, da se bodo ta konec tedna zbrali na Škotskem in jezero prečesali sami. Na sever Velike Britanije bodo prileteli celo z Japonske in Nove Zelandije.