Lovec na orkane poletel v oko Iana: 'To je bil najhujši let v moji karieri'

Underwood, ki je zaposlen v ameriški upravi za oceane in atmosfero (NOAA), je objavil tudi dve minuti in 20 sekund dolg posnetek turbulentnega leta. Oko orkana je običajno najmirnejši del nevihte, a tokrat so posadka in znanstveniki NOAA zabeležili močno tresenje. "Navajeni smo na premetavanje gor in dol, ta občutek vlakca smrti, toda v tem primeru je bilo veliko bočnega gibanja. Bilo je veliko bolj vznemirjajoče," je dejal Underwood za New York Times.

"Ta let proti orkanu Ian je bil najhujši, na katerem sem bil. Še nikoli nisem videl toliko strel v očesu," je Nick Underwood zapisal na Twitterju in objavil fotografijo.

Underwood je v zadnjih letih že 76-krat poletel v oko orkana. Lovci na orkane pomagajo potrditi lokacijo in moč nevihte, letala NOAA pa so hkrati leteči raziskovalni laboratoriji, ki zbirajo znanstvene podatke v realnem času. Ti so ključni za razumevanje orkanov in boljše napovedovanje orkanov.

Orkan Ian je sicer že dosegel Florido in povzročil ogromno škode. Dva milijona ljudi je ostalo brez elektrike, mesta so se spremenila v jezera in ulice v reke.