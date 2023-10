Lovec ubil jelena, ljubljenca in maskoto vasice Pecol

Lovec v italijanski vasi Pecol blizu Belluna je ustrelil in ubil jelena, ki so ga krajani imenovali Bambotto, kar pomeni veliki bambi. Jelen je bil maskota te severnoitalijanske vasi, njegova smrt pa je med prebivalci sprožila ogorčenje, jezo in žalost, so danes poročali lokalni mediji.

Jelen, ki je bil star sedem let, je živel v simbiozi s prebivalci kraja Pecol. Postal je celo televizijska zvezda zahvaljujoč oddaji Linea Bianca in je pogosto prihajal na okna hiš, da bi ga ljudje pobožali in nahranili, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Kar se je zgodilo, je preprosto odvratno in se v naših gozdovih med lovsko sezono nenehno dogaja. 23-letni lovec je za zabavo umoril Bambotta, saj ga je ščitil zakon, ki dovoljuje lov. Bambotto sploh ni bil divja žival, bil je prijatelj prebivalcev Pecola. Bravo, kakšen pogum," je dejala predsednica italijanske lige za zaščito živali in okolja Michela Vittoria Brambilla.