Lover – najbolj romantična angleška vas

Prihaja valentinovo, praznik zaljubljencev. Čas, ko se vse prebuja in začne dišati po pomladi. In ta čas navadno želijo izkoristiti tudi v angleški vasici, ki jo številni obiskujejo predvsem zaradi nenavadnega imena. Imenuje se namreč Lover, kar pomeni ljubimec ali ljubica. Prebivalci zatrjujejo, da je vas, ki ima tako lepo ime, zagotovo najbolj romantična daleč naokoli. Letos sicer zaradi vsesplošne karantene obiskovalcev ni, so se pa zato vaščani odločili, da drugače širijo ljubezen v tem času.

