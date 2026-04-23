Tujina

Lovila goloba: dvojčka umrla zaradi električnega udara

Rim , 23. 04. 2026 08.47 pred 1 uro 1 min branja 15

A.K.
A.K.
Umrla dvojčka

23-letna dvojčka iz Perugie sta umrla zaradi električnega udara. Poskušala naj bi ujeti goloba, poskus pa se je končal tragično. Prvega brata je, ko je skušal goloba spraviti na tla z električnih kablov, udaril električni udar, tudi drugi pa je kmalu zatem umrl. Verjetno mu je poskušal pomagati, predvidevajo pristojne službe.

V torek zvečer sta na podeželju Magione v provinci Perugia umrla 23-letna dvojčka, potem ko ju je udaril električni tok. Karabinjerji nesrečo še vedno preiskujejo, a kot kažejo prve ugotovitve, se je nesreča zgodila med lovom na goloba, piše ilmessaggero.it.

Gre za posebej dresirano ptico, ki se uporablja kot živa vaba pri lovu. Lovski golob za vabo je običajno postavljen na stojalo, njegovi gibi in mahanje s krili pa posnemajo ptičje pristajanje, s čimer zvabijo druge divje golobe v lovsko območje.

Dvojčka Giacomo in Francesco, ki sta ravno praznovala svoj 23. rojstni dan, sta delala v družinskem vodovodnem podjetju. Fanta sta odšla od doma okoli 20. ure in prispela do lope, ki se nahaja v gozdnatem območju, blizu električnega droga.

Domneva se, da je žival pristala na visokonapetostnih kablih, visokih približno deset metrov, ki jih napaja tok približno 20.000 voltov. Za lovljenje goloba pa je eden od njiju uporabil kovinsko palico, ki se običajno uporablja za postavitev lovskih vab.

Okoli polnoči sta oče in stric sprožila alarm, saj sta ju našla nezavestna. Na kraj dogodka so prispeli reševalci, ki so ju dolgo časa poskušali oživljati, vendar ju niso mogli več rešiti.

italija golob smrt dvojčki

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

stoinena
23. 04. 2026 10.08
v sloveniji vemo da z golobi ni za imeti posla.
Lark
23. 04. 2026 10.06
In Darwin award gre...
EntityOne
23. 04. 2026 10.03
Tok se meri v amperih, ubila ju je visoka napetost 20kV ( torej v voltih )in dovolj toka, ki je solzel skoznju, ker nista bila dovolj izolorana ali nosila kovinske mrežaste obleke (faradejeva kletka). Če prevajate iz italinskih spletnih strani, ne prevajat poleg še vseh njihovih napak. 😉
EntityOne
23. 04. 2026 10.04
.. spolzel...= stekel skozi op. a.
EntityOne
23. 04. 2026 10.04
.. italijanskih..
Bolfenk2
23. 04. 2026 10.00
Golobi povsod prinašajo nesrečo.
Krošnja
23. 04. 2026 10.04
Višek štajerske inteligence
Mclaren
23. 04. 2026 10.00
Tragično, sicer pa tok v voltih??? Fizika osnovne šole je to.
ma96
23. 04. 2026 09.57
FAFO, se temu ponavadi reče.
Žmavc
23. 04. 2026 09.53
Kdo se sploh še ukvarja z golobi...
taft007
23. 04. 2026 09.52
2:0 za golobe
Justice4all
23. 04. 2026 09.50
Okoli high voltage napeljave se ne igra....Sožalje. družini...
wsharky
23. 04. 2026 09.31
kaj dela lakota iz ljudi
Kardinal v Kristusu
23. 04. 2026 09.29
Naj Slovenija ne gre po tej poti. Ne rabimo golobov, rabimo varnost.
Volja
23. 04. 2026 09.55
Kardinal Teme bi bil tvoj pravi naziv in ne Kardinak Razsvetljenstva. Kaj ima malomarnost skrbnika ognjenega strelnega orožja veze s tvojo zahtevo za "varnost" Očitna je tvoja manipulacija, da bi se dovolilo takim osebkom kot si ti nakupovanje orožja kot na boljšjem trgu!
