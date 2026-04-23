Lovila goloba: dvojčka umrla zaradi električnega udara

Gre za posebej dresirano ptico, ki se uporablja kot živa vaba pri lovu. Lovski golob za vabo je običajno postavljen na stojalo, njegovi gibi in mahanje s krili pa posnemajo ptičje pristajanje, s čimer zvabijo druge divje golobe v lovsko območje.

V torek zvečer sta na podeželju Magione v provinci Perugia umrla 23-letna dvojčka, potem ko ju je udaril električni tok. Karabinjerji nesrečo še vedno preiskujejo, a kot kažejo prve ugotovitve, se je nesreča zgodila med lovom na goloba, piše ilmessaggero.it.

Dvojčka Giacomo in Francesco, ki sta ravno praznovala svoj 23. rojstni dan, sta delala v družinskem vodovodnem podjetju. Fanta sta odšla od doma okoli 20. ure in prispela do lope, ki se nahaja v gozdnatem območju, blizu električnega droga.

Domneva se, da je žival pristala na visokonapetostnih kablih, visokih približno deset metrov, ki jih napaja tok približno 20.000 voltov. Za lovljenje goloba pa je eden od njiju uporabil kovinsko palico, ki se običajno uporablja za postavitev lovskih vab.

Okoli polnoči sta oče in stric sprožila alarm, saj sta ju našla nezavestna. Na kraj dogodka so prispeli reševalci, ki so ju dolgo časa poskušali oživljati, vendar ju niso mogli več rešiti.