Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Lovljenje bogatašev v Dolomitih, Slovenci letos s sivo barvo

Milano, Cortina, 30. 01. 2026 11.16 pred 39 minutami 3 min branja 3

Avtor:
T.H.
Olimpijska kolekcija Milano Cortina 2026

Zimske olimpijske igre so pritegnile pozornost številnih luksuznih blagovnih znamk, saj se italijanska modna prestolnica Milano in prestižna alpska destinacija Cortina d'Ampezzo pripravljata na prihod bogatih turistov z vsega sveta in privabljanje novih strank z globokimi žepi. Armani je oblekel italijansko reprezentanco, Moncler se je podpisal pod opravo Brazilije. Slovenskim olimpijskim barvam se je tokrat pridružila tudi siva, ki naj bi poudarjala eleganco.

Prestižne modne znamke so odprle butike na olimpijskih prizoriščih, oblekle več nacionalnih ekip in lansirale "kapsulne kolekcije", ki se osredotočajo na manjše število vsestranskih kosov, navdihnile pa so jih zimske aktivnosti, saj se vse bolj obračajo k športu za promocijo svojih izdelkov.

Cortina d'Ampezzo, mesto v Dolomitih, je že več desetletij priljubljena med premožnimi turisti, odkar je leta 1956 gostila zimske olimpijske igre. Luksuzne znamke so zdaj pohitele z odprtjem ali prenovo butikov v tem alpskem letovišču, ki ima nekaj več kot 5000 stalnih prebivalcev.

Butik Franz Kraler v Cortini d'Ampezzo
Butik Franz Kraler v Cortini d'Ampezzo
FOTO: Profimedia

Prada in Loro Piana sta odprla novi trgovini na glavni nakupovalni ulici Corso Italia v Cortini, medtem ko so Dior, Louis Vuitton in Swatch prenovili svoje prodajne prostore v mestu. Tudi Franz Kraler, znani lokalni butik z dolgo tradicijo, ki gosti več blagovnih znamk, je prav tako izvedel večja prenovitvena dela pred navalom obiskovalcev.

"Luksuzne znamke se že kar nekaj časa usmerjajo v svet športa. Zdaj, z zimskimi olimpijskimi igrami, se ponuja nova priložnost za nadaljnjo utrditev te povezave," je za Reuters razložila Emanuela Prandelli, izredna profesorica mode in luksuznega menedžmenta na milanski univerzi Bocconi. Poudarila je, da se to dogaja v času, ko se premožni potrošniki vse pogosteje odločajo za edinstvene izkušnje in ne za luksuzne izdelke.

Športni glamur
Športni glamur
FOTO: AP

"Cilj vseh je doseči širše občinstvo, ki ga združujejo vrednote športa in glamur dogodka, navdihniti najbolj ambiciozne stranke in hkrati dati uveljavljeni bazi kupcev luksuznih izdelkov nov zagon," je dodala.

Kaj bodo oblekli športniki?

Armanijeva športna linija EA7 je od leta 2022 uradni tehnični opremljevalec italijanske smučarske zveze (Fisi), njena ambasadorka pa je vrhunska alpska smučarka Sofia Goggia. Tudi na letošnjih zimskih olimpijskih igrah, ki bodo potekale od 6. do 22. februarja, bo partner in – znova – uradni opremljevalec domače reprezentance.

Ralph Lauren, ki je uradni oblikovalec ameriške reprezentance od leta 2008, bo tudi letos na igrah oblekel olimpijsko reprezentanco ZDA. Za Moncler te zimske igre pomenijo vrnitev po skoraj šestih desetletjih, saj je svojo pot začel kot proizvajalec opreme za gorništvo in se je nazadnje predstavil na olimpijskih igrah v Grenoblu v Franciji leta 1968.

Italijanska znamka oblačil, katere ambasador je brazilski smučar Lucas Pinheiro Braathen, bo uradni sponzor brazilskega olimpijskega komiteja za otvoritveno in zaključno slovesnost ter tehnični sponzor brazilske alpske smučarske reprezentance.

Lucas Pinheiro Braathen v Monclerjevem dresu
Lucas Pinheiro Braathen v Monclerjevem dresu
FOTO: AP

Slovenskim barvam se je letos pridružila siva

Ta teden je sicer uradno olimpijsko kolekcijo tokratnih olimpijskih iger predstavil tudi Olimpijski komite Slovenije (OKS). Tudi tokrat je olimpijsko kolekcijo zasnoval Sandi Murovec, ki jo ustvarja vse od leta 2012, z vsakokratno kolekcijo pa nadgradi prejšnjo, so prepričani pri OKS. Ob tem Murovec izpostavlja, da je "kolekcija Milano/Cortina 2026 nadaljevanje olimpijske zgodbe iz Pariza, tako da tudi vizualno povezujemo zimsko in poletno kolekcijo".

Značilne barve olimpijske kolekcije ostajajo modra, zelena in bela, ki se jim je tokrat v večji meri pridružila siva barva, ki poudarja eleganco, dodajajo.

Žive barve

Svoje olimpijske kolekcije so že predstavile tudi številne druge reprezentance.

olimpijske igre moda Cortina luksuz

Mali Liam v priporu z visoko vročino sprašuje po mami

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
30. 01. 2026 11.56
a Robijeva Tina si bo tudi ogledala otvoritev? ali pa bo med otvoritvijo obiskovala butike
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
30. 01. 2026 11.50
Katera znamka kondomov se bo največ talala zastonj po Olimpijski vasi?
Odgovori
0 0
Yan191210
30. 01. 2026 11.50
Da so se slikali pred morjem za ZIMSKE OI je pa tudi samo v Sloveniji
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ste otroku dali telefon prezgodaj? Odkrijte nevarnosti, ki jih večina spregleda
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Zakaj ima dojenček vročo glavico? Najpogostejši razlogi in kdaj je čas za skrb
Zakaj ima dojenček vročo glavico? Najpogostejši razlogi in kdaj je čas za skrb
zadovoljna
Portal
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki hrepenijo po bližini
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki hrepenijo po bližini
Miha Deželak: "To je neprecenljiv občutek, ki ga je težko opisati z besedami"
Miha Deželak: "To je neprecenljiv občutek, ki ga je težko opisati z besedami"
To krilo bo največji hit letošnjega leta
To krilo bo največji hit letošnjega leta
vizita
Portal
Alkohol povečuje tveganje za raka
Lastništvo mačke potencialno povezano z večjim tveganjem za to bolezen
Lastništvo mačke potencialno povezano z večjim tveganjem za to bolezen
Nova spoznanja o zaznavanju lastnega telesa
Nova spoznanja o zaznavanju lastnega telesa
Zakaj sladkor v krvi skače in kako si lahko pomagamo
Zakaj sladkor v krvi skače in kako si lahko pomagamo
cekin
Portal
Ali se lov na popuste res splača?
Februar prinaša finančni preobrat
Februar prinaša finančni preobrat
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
moskisvet
Portal
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Želite bolj zdrave dlesni? Poskusite to dieto
Želite bolj zdrave dlesni? Poskusite to dieto
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
dominvrt
Portal
Slovenija ima le eno avtohtono pasmo. Bo kmalu dobila še dve?
Zakaj surovih jajc ni priporočljivo spirati z vodo?
Zakaj surovih jajc ni priporočljivo spirati z vodo?
Učinkoviti pristopi za odstranjevanje dlak iz preprog
Učinkoviti pristopi za odstranjevanje dlak iz preprog
Mit o zajcih in korenju, v katerega so nas prepričali v otroštvu
Mit o zajcih in korenju, v katerega so nas prepričali v otroštvu
okusno
Portal
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Odlično testo za pico
Odlično testo za pico
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506