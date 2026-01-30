Lovljenje bogatašev v Dolomitih, Slovenci letos s sivo barvo

Prestižne modne znamke so odprle butike na olimpijskih prizoriščih, oblekle več nacionalnih ekip in lansirale "kapsulne kolekcije", ki se osredotočajo na manjše število vsestranskih kosov, navdihnile pa so jih zimske aktivnosti, saj se vse bolj obračajo k športu za promocijo svojih izdelkov. Cortina d'Ampezzo, mesto v Dolomitih, je že več desetletij priljubljena med premožnimi turisti, odkar je leta 1956 gostila zimske olimpijske igre. Luksuzne znamke so zdaj pohitele z odprtjem ali prenovo butikov v tem alpskem letovišču, ki ima nekaj več kot 5000 stalnih prebivalcev.

Prada in Loro Piana sta odprla novi trgovini na glavni nakupovalni ulici Corso Italia v Cortini, medtem ko so Dior, Louis Vuitton in Swatch prenovili svoje prodajne prostore v mestu. Tudi Franz Kraler, znani lokalni butik z dolgo tradicijo, ki gosti več blagovnih znamk, je prav tako izvedel večja prenovitvena dela pred navalom obiskovalcev. "Luksuzne znamke se že kar nekaj časa usmerjajo v svet športa. Zdaj, z zimskimi olimpijskimi igrami, se ponuja nova priložnost za nadaljnjo utrditev te povezave," je za Reuters razložila Emanuela Prandelli, izredna profesorica mode in luksuznega menedžmenta na milanski univerzi Bocconi. Poudarila je, da se to dogaja v času, ko se premožni potrošniki vse pogosteje odločajo za edinstvene izkušnje in ne za luksuzne izdelke.

"Cilj vseh je doseči širše občinstvo, ki ga združujejo vrednote športa in glamur dogodka, navdihniti najbolj ambiciozne stranke in hkrati dati uveljavljeni bazi kupcev luksuznih izdelkov nov zagon," je dodala.

Kaj bodo oblekli športniki?

Armanijeva športna linija EA7 je od leta 2022 uradni tehnični opremljevalec italijanske smučarske zveze (Fisi), njena ambasadorka pa je vrhunska alpska smučarka Sofia Goggia. Tudi na letošnjih zimskih olimpijskih igrah, ki bodo potekale od 6. do 22. februarja, bo partner in – znova – uradni opremljevalec domače reprezentance.

Ralph Lauren, ki je uradni oblikovalec ameriške reprezentance od leta 2008, bo tudi letos na igrah oblekel olimpijsko reprezentanco ZDA. Za Moncler te zimske igre pomenijo vrnitev po skoraj šestih desetletjih, saj je svojo pot začel kot proizvajalec opreme za gorništvo in se je nazadnje predstavil na olimpijskih igrah v Grenoblu v Franciji leta 1968.

Italijanska znamka oblačil, katere ambasador je brazilski smučar Lucas Pinheiro Braathen, bo uradni sponzor brazilskega olimpijskega komiteja za otvoritveno in zaključno slovesnost ter tehnični sponzor brazilske alpske smučarske reprezentance.

Slovenskim barvam se je letos pridružila siva

Ta teden je sicer uradno olimpijsko kolekcijo tokratnih olimpijskih iger predstavil tudi Olimpijski komite Slovenije (OKS). Tudi tokrat je olimpijsko kolekcijo zasnoval Sandi Murovec, ki jo ustvarja vse od leta 2012, z vsakokratno kolekcijo pa nadgradi prejšnjo, so prepričani pri OKS. Ob tem Murovec izpostavlja, da je "kolekcija Milano/Cortina 2026 nadaljevanje olimpijske zgodbe iz Pariza, tako da tudi vizualno povezujemo zimsko in poletno kolekcijo".

Značilne barve olimpijske kolekcije ostajajo modra, zelena in bela, ki se jim je tokrat v večji meri pridružila siva barva, ki poudarja eleganco, dodajajo.

Žive barve

Svoje olimpijske kolekcije so že predstavile tudi številne druge reprezentance.

