Lučke, okraski, božički, veselje in dobrodelnost

Na tisoče avtomobilov, prekritih z božičnimi lučkami, še več motoristov, združenih v božično parado, ali pa množica kopalcev, ki se brez težav kopa v morju, pa reka božičnih tekačev ... Decembra si številni radi nadenejo božično opravo in se na različne načine veselijo, družijo in predvsem pa dobro zabavajo, običajno pa obenem še pomagajo.