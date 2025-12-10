Tujina
Lučke, okraski, božički, veselje in dobrodelnost
Na tisoče avtomobilov, prekritih z božičnimi lučkami, še več motoristov, združenih v božično parado, ali pa množica kopalcev, ki se brez težav kopa v morju, pa reka božičnih tekačev ... Decembra si številni radi nadenejo božično opravo in se na različne načine veselijo, družijo in predvsem pa dobro zabavajo, običajno pa obenem še pomagajo.
