42-letnici, obsojeni zaradi zapisa na družbenem omrežju, zavrnili začasni izpust

Julija lani je angleško mesto Southport pretresel napad z nožem v plesnem studiu. Napadalec je ubil tri otroke, v mestu pa so izbruhnili nemiri, saj so zaokrožile lažne informacije, da je bil napadalec nezakoniti priseljenec. Med protesti je prek spleta k množičnim deportacijam pozvala tudi 42-letna Lucy Connolly, ki so jo zaradi zapisa obsodili na več kot dve leti zapora. Primer znova odmeva, saj 42-letnici kljub temu, da izpolnjuje pogoje, še niso odobrili začasnega izpusta. Razlog naj bi bilo dejstvo, da je bil sodni primer medijsko odmeven.

Po napadu v Southportu FOTO: AP icon-expand

V času nemirov je 42-letna Lucy Connolly na družbenih omrežjih objavila zapis, v katerem je pozvala k množičnim deportacijam in požigu azilnih domov. Zapis je štiri ure za tem izbrisala, a vzgojiteljico so aretirali in sedla je na zatožno klop. V začetku avgusta so jo obsodili na 31-mesečno zaporno kazen, ki jo še prestaja. Od lanskega novembra je 42-letnica upravičena do začasnega izpusta, ki ji ga še niso odobrili. Primer je sedaj znova v središču pozornosti, saj naj bi policijski načelnik 42-letnici zavrnil prošnjo za začasni izpust. Eden od paznikov naj bi sicer povedal, da Connollyjeva izpolnjuje vse zahteve za tak izpust, ki predvideva dve prenočitvi na domu na mesec. Pri britanskem Telegraphu, kjer so prečesali policijske dokumente, pišejo, da ji začasnega izpusta niso odobrili, ker je bil primer medijsko odmeven. 42-letnica naj bi sicer v prošnji navedla, da se je v času, ko prestaja kazen, vedenje njene hčerke v šoli poslabšalo, prav tako naj bi se zdravstveno stanje poslabšalo njenemu možu. Shema začasnega izpusta je namenjena temu, da lahko zaporniki obnovijo družinske vezi. Do takega izpusta sicer niso upravičeni zaporniki, ki so bili obsojeni za najhujša kazniva dejanja ali tisti, za katere obstaja utemeljen sum, da bi lahko pobegnili.

Izgredi po napadu z nožem v Angliji. FOTO: Profimedia icon-expand

Ji bodo prošnjo na novem oddelku odobrili?

Ian Acheson, nekdanji vodja zapora, ki je vladi svetoval glede ekstremizma v zaporih, ocenjuje, da zgolj dejstvo, da je zapornik medijsko znan, ne sme vplivati na to, ali je upravičen do ugodnosti. Ob sojenju je sicer sodnica dejala, da se je 42-letnica dobro zavedala, kako napete so bile razmere, njen zapis pa da je spodbujal dejavnosti, ki so ogrožale življenja. Po sodbi so se v Angliji pojavili očitki, da je bila kazen za Connollyjevo nesorazmerna. Zaporniška služba je za britanske medije sicer zavrnila navedbe, da so prošnjo za začasni izpust Connollyjevi blokirali. Trdijo, da jo obravnava oddelek, kamor je bila premeščena nedavno. Kot razkrivajo dokumenti, ji v prvem zaporu prošnje niso odobrili, ker ni bila podana ocena tveganja. Lucy Connolly se bo sicer na svojo kazen pritožila, zaslišanje bo sredi maja.

V napadu julija lani so bile sicer ubite tri deklice, stare šest, sedem in devet let. V napadu je bilo ranjenih še deset ljudi, med njimi osem otrok.