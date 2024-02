Lufthansa zaradi stavke osebja odpovedala 90 odstotkov letov

Največji nemški letalski prevoznik je lahko izvedel le 10 odstotkov od načrtovanih 1000 poletov, so v podjetju povedali za dpa. Prizadetih je bilo okoli 100.000 potnikov. Stavka je bila opazna predvsem na frankfurtskem in münchenskem letališču, so pa lete odpovedali tudi drugod, poroča agencija.

Stavko je sklical sindikat Verdi. Že v ponedeljek zvečer so jo začeli tehniki in IKT-strokovnjaki, danes zjutraj so se jim pridružili še drugi zaposleni na letališčih. Nezadovoljni so predvsem s plačami.