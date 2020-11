Lufthansa, za večje udobje v ekonomskem razredu, testira ležeče sedeže

Nemška letalska družba zato že preizkuša svoj novi koncept t.i. spalnih oziroma ležečih sedežev na letih med Frankfurtom in brazilskim Sao Paulom. Začeli so 18. novembra, nadaljevali pa bodo vse do sredine decembra.

Zamisel je, da lahko potniki, ki potujejo v ekonomskem razredu, zasedejo celotno vrsto treh do štirih sedežev in se zleknejo čeznje. Lufthansa želi s to možnostjo poustvariti izkušnjo ležečih sedežev oziroma postelje iz poslovnega razreda. Potniki, ki bodo zakupili to možnost, bodo prejeli odejo, blazino in pregrinjalo za sedeže, prav tako pa dobo imeli na voljo prednostno vkrcanje. Zainteresirani morajo nakup nadgradnje sedežev doplačati na letališču. Doplačilo za dodatno udobje znaša 260 dolarjev, kar znaša nekaj manj kot 220 evrov.

Omenjeni koncept pa ni nov, saj novozelandska letalska družba Air New Zealand podobno možnost ponuja že od leta 2011. V začetku letošnjega leta pa je omenjena družba vložila prijavo za patent, za nov koncept, ki v obliki ‘komore’ predvideva šest ležišč za spanje, ki jih je mogoče namestiti v kabino ekonomskega razreda.