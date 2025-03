Lufthansi prepovedali zavajajoče oglaševanje glede emisij

Ena največjih letalskih družb na svetu sistematično goljufa stranke in se pretvarja, da je podnebno nevtralna, je pritrdilo sodišče.

Nemško sodišče je presojalo o oglasih, v katerih je nemški letalski prevoznik navajal, da lahko potniki emisije, ki nastajajo pri letenju, "kompenzirajo" s finančnimi prispevki za projekte, ki bi "bodisi zmanjšali emisije ogljika v prihodnosti bodisi jih odstranili iz ozračja". Pri tem je ugotovilo, da so te trditve "zavajajoče", poročajo tuje tiskovne agencije.

Lufthansa je po navedbah sodišča s tovrstnimi izjavami dajala lažen vtis, da se s plačilom lete naredi ogljično nevtralne.

V DUH v sodbi vidijo "pomembno zmago proti zavajajočemu oglaševanju". Kot je dejal generalni direktor DUH Jürgen Resch, je sodišče s tem potrdilo, da ena največjih letalskih družb na svetu sistematično goljufa stranke in se pretvarja, da je podnebno nevtralna.

"Letalski prevozi so med tistimi, ki najbolj prispevajo k podnebnim spremembam," je podčrtal Resch.

V Lufthansi so s sodbo seznanjeni, jo pa morajo še preučiti, je sporočil tiskovni predstavnik družbe. "Lufthansa nenehno sledi projektom in ukrepom, katerih cilj je zmanjšati vpliv letenja na okolje in čim bolj učinkovito uporabiti potrebne vire," je zatrdil.