Lufthansini piloti bodo stavkali

Kdaj točno bo potekala stavka, še ni znano. O nadaljnjih ukrepih bo zdaj odločala posebna komisija sindikata. Po poročanju dpa jo lahko potniki pričakujejo v prihodnjih tednih.
Kot so sporočili iz sindikata, je na glasovanju sodelovalo 90 odstotkov pilotov družbe Lufthansa in 95 odstotkov pilotov družbe Lufthansa Cargo. Izvedbo stavke jih je podprlo 88 oz. 96 odstotkov.
Do podpore stavki prihaja, potem ko predstavniki sindikata in vodstva letalskega prevoznika niso dosegli sporazuma o pokojninah za 4800 pilotov v skupini, poroča dpa.
Tiskovna predstavnica združenja Cockpit je pojasnila, da bo stavka vplivala na letalski družbi Lufthansa in Lufthansa Cargo. Lufthansa ima sicer v lasti tudi letalske prevoznike Eurowings, Austrian, Swiss in Brussels Airlines, pod okrilje skupine pa sodi tudi ITA Airways.
Lufhansini piloti so nazadnje stavkali leta 2022, ko je prišlo do serije več stavk. Letalska družba je morala posledično odpovedati številne lete. Socialni partnerji so tedaj sklenili dogovor o zvišanju plač, vključeval pa je tudi prepoved novih stavkovnih aktivnosti pilotov do konca junija 2023.
Iz Lufthanse so sicer v ponedeljek sporočili, da bodo do leta 2030 ukinili 4000 delovnih mest, kar predstavlja skoraj štiri odstotke vseh zaposlenih. Večina delovnih mest bo ukinjenih v Nemčiji, prizadeti pa bodo predvsem zaposleni v administraciji.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.