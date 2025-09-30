Svetli način
Lufthansini piloti bodo stavkali

Frankfurt, 30. 09. 2025 12.52 | Posodobljeno pred 32 minutami

Piloti pri nemškem letalskem prevozniku Lufthansa so na glasovanju z veliko večino podprli izvedbo stavke, je sporočil sindikat Vereinigung Cockpit. Točen datum izvedbe stavke še ni znan, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V preteklosti je morala Lufthansa zaradi stavke pilotov odpovedati številne lete.

Kdaj točno bo potekala stavka, še ni znano. O nadaljnjih ukrepih bo zdaj odločala posebna komisija sindikata. Po poročanju dpa jo lahko potniki pričakujejo v prihodnjih tednih.

Kot so sporočili iz sindikata, je na glasovanju sodelovalo 90 odstotkov pilotov družbe Lufthansa in 95 odstotkov pilotov družbe Lufthansa Cargo. Izvedbo stavke jih je podprlo 88 oz. 96 odstotkov.

Do podpore stavki prihaja, potem ko predstavniki sindikata in vodstva letalskega prevoznika niso dosegli sporazuma o pokojninah za 4800 pilotov v skupini, poroča dpa.

Lufthansa
Lufthansa FOTO: Shutterstock

Tiskovna predstavnica združenja Cockpit je pojasnila, da bo stavka vplivala na letalski družbi Lufthansa in Lufthansa Cargo. Lufthansa ima sicer v lasti tudi letalske prevoznike Eurowings, Austrian, Swiss in Brussels Airlines, pod okrilje skupine pa sodi tudi ITA Airways.

Lufhansini piloti so nazadnje stavkali leta 2022, ko je prišlo do serije več stavk. Letalska družba je morala posledično odpovedati številne lete. Socialni partnerji so tedaj sklenili dogovor o zvišanju plač, vključeval pa je tudi prepoved novih stavkovnih aktivnosti pilotov do konca junija 2023.

Iz Lufthanse so sicer v ponedeljek sporočili, da bodo do leta 2030 ukinili 4000 delovnih mest, kar predstavlja skoraj štiri odstotke vseh zaposlenih. Večina delovnih mest bo ukinjenih v Nemčiji, prizadeti pa bodo predvsem zaposleni v administraciji.

