Lufthansini piloti bodo stavkali

Kdaj točno bo potekala stavka, še ni znano. O nadaljnjih ukrepih bo zdaj odločala posebna komisija sindikata. Po poročanju dpa jo lahko potniki pričakujejo v prihodnjih tednih.

Kot so sporočili iz sindikata, je na glasovanju sodelovalo 90 odstotkov pilotov družbe Lufthansa in 95 odstotkov pilotov družbe Lufthansa Cargo. Izvedbo stavke jih je podprlo 88 oz. 96 odstotkov.

Do podpore stavki prihaja, potem ko predstavniki sindikata in vodstva letalskega prevoznika niso dosegli sporazuma o pokojninah za 4800 pilotov v skupini, poroča dpa.