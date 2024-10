Lufthanso zaradi diskriminacije potnikov oglobili za več kot 3,5 milijona evrov

Incident se je zgodil maja leta 2022, ko je letalska družba 128 potnikom prepovedala vkrcanje na letalo, poroča CNN. Ministrstvo za promet je v odredbi zapisalo, da so potniki res nosili značilna oblačila, ki jih nosijo ortodoksni judovski moški, in da je bilo zaradi neprimernega obnašanja peščice vkrcanje prepovedano večji skupini ljudi. Po letu iz New Yorka v Frankfurt tako skupina več kot 100 ljudi na naslednji let do Budimpešte ni smela vstopiti.

A potniki naj bi bili diskriminatorno obravnavani, saj se med seboj niso poznali in naj ne bi potovali skupaj. Le skupina 60 ljudi naj bi se res vedla neprimerno in večkrat ignorirala opozorila stevardes in drugega osebja. Navedli so, da naj bi moški ovirali stevardese pri strežbi hrane in pijače v ekonomskem razredu ter povzročali nevšečnosti tudi drugim potnikom. S posadko pa so se prepirali tudi glede nošenja mask.

Letalska družba je v sporočilu za javnost zapisala, da je bil incident posledica nesrečnega zaporedja slabe komunikacije, napačnih razlag in presoj v procesu odločanja. In pa da se, čeprav je dejanje vredno obžalovanja, ne strinjajo z ugotovitvami ministrstva, da so ravnali diskriminatorno. Dodali pa so tudi, da so v celotnem postopku odločanja o incidentu sodelovali z ministrstvom.