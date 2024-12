Mangioneju grozi dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta

V četrtek naj bi se Mangione udeležil tudi sodne obravnave, ko bodo odločali, ali bo 26-letnik izročen New Yorku. Pet dni po tem, ko je Mangione Thompsona ustrelil pred hotelom Hilton na 6. aveniji v New Yorku, so ga namreč izsledili in aretirali v Pensilvaniji, kjer ostaja pod strogim policijskim nadzorom. Ob aretaciji so mu zasegli ponarejene dokumente in orožje.

Na torkovi tiskovni konferenci sta tožilec in komisarka newyorške policijske uprave okrcala javnost, potem ko so ljudje za osumljenca začeli zbirati denar in na družbenih omrežjih delili zapise, v katerih so hvalili njegovo okrutno dejanje. "Dva tedna po umoru smo bili priča šokantnemu in grozljivemu slavljenju hladnokrvnega umora," je po poročanju BBC dejala komisarka.