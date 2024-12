Luigi Mangione obtožen umora, ljudje pa začeli zbirati donacije in tiskati majice

Odkar je bil Luigi Mangione obtožen umora vodilnega direktorja ene od zdravstvenih zavarovalnic, se je v fond za njegovo obrambo zlilo več kot tisoč donacij podpornikov, ki celo slavijo njegov zločin. Po ulicah New Yorka so se pojavile "tiralice" oziroma plakati z obrazi številnih drugih direktorjev, na spletu se prodajajo kape z napisom "CEO Hunter" oziroma "Lovec na direktorje", nekateri uporabniki družbenih omrežij pa ne morejo nehati pisati o tem, kako privlačen se jim zdi Mangione.

Luigi Mangione je bil obtožen umora izvršnega direktorja UnitedHealthcare Briana Thompsona, očeta dveh otrok. Zamaskirani storilec je Thompsona ustrelil 4. decembra pred hotelom na Manhattnu, policija pa ga je izsledila šele čez pet dni. Na splošno so ljudje umor obsodili, vendar pa je fotogenični 26-letnik z Ivy League izobrazbo v določenih krogih postal neke vrste ljudski junak, zvezdnik in simpatija mnogih. Zdi se, da je od ponedeljkove aretacije dobil nemalo podpore, poroča Reuters.

Sporočila, ki so zapisana na spletnem mestu za zbiranje sredstev za Mangionovo obrambo GiveSendGo, večinoma odražajo globoko razočaranje nad ameriškim zdravstvenim sistemom. Predvsem so ljudje razburjeno zaradi vse višjih stroškov, dejstva, da številna zavarovanja mnogih zdravstvenih storitev sploh ne krijejo in vse višjih plač vodilnih. "To da nekomu zavrneš zdravstveno oskrbo je umor, a tega zločina ne bo obtožen nihče," je zapisal eden od donatorjev, ki je umor označil za "upravičen". Številni drugi donatorji so zapisali: "Zanikaj, zagovarjaj, odlašaj". Gre za besede, ki so bile zapisane na tulcih, ki so jih našli na prizorišču umora in naj bi se sklicevale na taktiko, ki naj bi jo zavarovalnice uporabljale, da bi se izognile plačilu zahtevkov.

Zgolj na platformi GiveSendGo se je od srede nabralo več kot 31.000 dolarjev (okoli 29.000 evrov).

Felipe Rodriguez, nekdanji detektiv NYPD, je izrazil zaskrbljenost nad takšnimi odzivi. "Iz njega so naredili mučenika zaradi vseh težav, ki so jih imeli ljudje z lastnimi zavarovalnicami," pravi Rodriguez, zdaj izredni profesor na John Jay College of Criminal Justice v New Yorku. "Mislim, kdo še ni imel zapletov s svojo zavarovalnico? Ampak on je morilec," je bil jasen. Mangiona so zaradi obtožb o posedovanju orožja in poneverbe pridržali v Pensilvaniji, tožilci v New Yorku pa zahtevajo njegovo izročitev. Njegov odvetnik je dejal, da se namerava po obtožbah v Pensilvaniji izreči za nedolžnega.

Njegova pištola se ujema s tulci, ki so jih našli na kraju zločina V sredo je komisarka newyorške policije Jessica Tisch povedala, da je policija primerjala pištolo, ki so jo našli pri Mangioneju, s tulci, najdenimi na kraju dogodka, njegove prstne odtise pa so primerjali z odtisi s plastenke vode in ovojem energijske ploščice, ki so ju našli v bližini kraja zločina. Poleg tega naj bi pri njem našli ročno napisane dokumente, ki njegov domnevni zločin zagovarjajo kot legitimen odgovor na korporativnih pohlep, poročajo nekateri ameriški mediji. V torek, ko so Mangiona pripeljali na sodišče, je v javnost zavpil: "Popolnoma brez stika z realnim svetom in žalitev za inteligenco Američanov!". Američani sicer za zdravstveno zavarovanje plačujejo več kot prebivalci katerekoli druge države, podatki pa kažejo, da za zavarovalne premije, doplačila, zdravila in bolnišnične storitve v zadnjih petih letih plačujejo vse več.

Zdravstvene zavarovalnice, kot je UnitedHealth, pogosto same (v imenu delodajalcev in vlade) odločajo, katere storitve in zdravila bodo krile. Mangione je trpel za kroničnimi bolečinami v hrbtu, ki so vplivale na kvaliteto njegovega vsakdanjega življenja, naj bi razkrivale njegove objave na družbenih omrežjih, prav tako naj bi to potrdili njegovi prijatelji. Kljub temu, kot poroča Reuters, ni povsem jasno, če je na streljanje vplivalo njegovo osebno zdravje. Spodbudni TikTok posnetki, majice in kape Da so ljudje zaradi svojih zdravstvenih zavarovalnic obupani in jezni, je povedal tudi David Shapiro, nekdanji agent FBI in profesor na univerzi John Jay College of Criminal Justice v New Yorku. Povedal je, da odziva, kakršnega je od javnosti dobil Mangione, še ni videl. "Ni pa tako nenavaden glede na razpoloženje v državi in enostavnost anonimnega navijanja na internetu," je pripomnil. Uporabniki družbenega omrežja TikTok so delili videoposnetke in fotografije Mangionejevega izbruha, zraven pa pripisali pohvalna sporočila, češ da je "ta moški absolutna legenda".

