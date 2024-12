Mangione proti izročitvi, ob prihodu na sodišče kričal: 'Popolnoma nepravično'

Odvetnik 26-letnika Thomas Dickey je sicer včeraj pojasnil, da njegova stranka nasprotuje izročitvi v New York, kjer mu želijo soditi za umor. "Nisem videl nobenega dokaza, da je on strelec," je dejal. Kot poroča CBS News, se je Mangione med zaslišanjem nasmihal, se oziral po sodni dvorani in štel, koliko ljudi je prisotnih. V nekem trenutku je zmotil svojega odvetnika, ta pa ga je nato hitro utišal.

Mangione za zdaj ostaja v priporu v Pensilvaniji, kjer se bo soočil tudi z obtožbami zaradi posedovanja pištole brez dovoljenja in posedovanja ponarejenih osebnih dokumentov. Kot poroča BBC, se bo na sodišču izrekel za nedolžnega.

26-letnika je policija aretirala v ponedeljek, potem ko so ga opazili v restavraciji s hitro prehrano McDonald's. V njegovem nahrbtniku so našli pištolo, dušilec zvoka, ponarejen osebni dokument in beležko. Vodja detektivov newyorške policije Joseph Kenny je za oddajo Good Morning America povedal, da je prebral vsebino beležke. "Kaže, da je bil razočaran nad ameriškim zdravstvenim sistemom. Veliko je pisal o svojem preziru do korporativne Amerike, zlasti zdravstva," je dejal.

Ameriški zdravstveni sistem temelji na dobičku, ki ga zavarovalnice ustvarjajo tudi tako, da zavarovancem zavračajo kritje za posege.

Po poročanju CBS News, ki se sklicuje na vir iz newyorške policije, bi Mangioneja lahko navdihnil Ted Kaczynski, aktivist z diplomo s Harvarda, ki je skoraj 20 let ustrahoval Ameriko. V svojem manifestu je med drugim kritiziral sodobni način življenja in trdil, da tehnologija vodi ljudi v trpljenje. Policija se zdaj boji morebitnih posnemovalcev Mangioneja, medtem ko ta še naprej pridobiva na priljubljenosti v javnosti, mnogi so ga denimo označili za "heroja". Guverner Pensilvanije je medtem v odzivu poudaril: "Osumljenec je strahopetec, ne junak."

Prijatelji in znanci, ki so spregovorili za medije, so sicer povedali, da se je Mangione več let soočal s hudimi bolečinami v hrbtu, ki so se še okrepile po poškodbi med deskanjem na vodi na Havajih.