Luka Dončić spet navdušuje: osrečil fanta, ki je po nesreči na trampolinu paraliziran

Luka Dončić rodne Slovenije in širnega sveta ne navdušuje samo z vrhunskimi igrami na parketu, ampak tudi vedno znova dokaže, kako veliko srce ima. Ko smo Slovenci zbirali več kot dva milijona za revolucionarno zdravilo, ki bi rešilo malega Krisa, je takoj priskočil na pomoč. Nikoli pa ne odslovi niti svojih zvestih oboževalcev, ki ob parketu vzklikajo njegovo ime.

Fantu, ki je po nesreči postal paraliziran, se je podpisal na dres in športni copat

Tokrat je spet navdušil in osrečil fanta, ki je v nesreči na trampolinu pred osmimi meseci postal paraliziran. Joshua Blackje pred tekmo v slačilnici spoznal Dončića, z njim izmenjal nekaj besed, nato pa se mu je čudežni slovenski deček podpisal na dres in športne čevlje.Joshua Black je povedal, da je bil to najbolj ’kul’ trenutek v njegovem življenju.