Lukašenko: Belorusija je na mejo z Ukrajino prerazporedila tretjino svojih sil

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko, trdni zaveznik Vladimirja Putina, je spregovoril o ukrajinskem vdoru v Rusijo, ki se je začel 6. avgusta, ko je na tisoče kijevskih vojakov prebilo zahodno mejo Rusije in Putinovo vojaško vodstvo spravilo v zadrego, poroča Reuters.

"Glede na njihovo (ukrajinsko op. a.) agresivno politiko smo uvedli in postavili določene točke, v primeru vojne bi bile to obrambne točke, in sicer vzdolž celotne meje," je Lukašenka v intervjuju za rusko državno televizijo povzela beloruska tiskovna agencija Belta.