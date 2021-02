Lukašenko: Belorusija je zmagala v bliskoviti vojni

"Bliskovita vojna ni uspela, obdržali smo državo," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudaril beloruski predsednik Aleksander Lukašenko ob začetku zasedanja v Minsku, ki se ga udeležuje več sto delegatov.

"Upirati se moramo za vsako ceno. In leto 2021, to leto, bo odločilno," je nadaljeval in dodal, da so "vključene zelo močne sile, ki si ne morejo privoščiti poraza v tej vojni".

Na tokratni skupščini, ki jo vodi Lukašenko, naj bi potrdili petletni načrt države. Lukašenko je pred zasedanjem obljubil, da bo predstavil reforme, vključno s spremembami ustave, ki veljajo za poskus pomiritve nasprotnikov.

"Poglobljeno moramo razmisliti o zadevah socialnega razvoja (...) razmisliti o možnosti prilagoditev ustave," je Lukašenko dejal delegatom. Pri tem ni pojasnil, kdaj bo razkril predlagane spremembe.

V govoru je tudi omenil izkušnje arabske pomladi in "barvnih revolucij" na območju nekdanje Sovjetske zveze, ki so po njegovih besedah imele za posledico "kronično nestabilnost in revščino med ljudmi". "Hočejo nas zlomiti, ker smo nezaželeni, ne bi se smeli pojaviti na mednarodnem odru in nas bodo stalno napadali," je poudaril Lukašenko in dodal, da "morajo zdržati".

Zasedanja beloruske ljudske skupščine sicer potekajo vsakih pet let.

V Belorusiji že od predsedniških volitev avgusta lani potekajo protesti proti Lukašenku, ki ga opozicija obtožuje poneverb na volitvah. Lukašenko medtem vztraja na oblasti in zatira proteste.