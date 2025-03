Lukašenko besni zaradi cen krompirja: 'Vasilij Nikolajevič, uredite to!'

"Kot kaže, nimamo dovolj krompirja. Za koliko se je krompir podražil? Za koliko se je podražil izvensezonski krompir? In to samo letos. Očitno nismo sposobni proizvesti količine krompirja, ki jo potrebujemo. Vasilij Nikolajevič, uredite to in podajte predlog. Vse voditelje moramo poslati k vragu. Krompirja ne moremo proizvesti v zadostnih količinah, zato so cene v dveh mesecih zrasle za 10 odstotkov," je pred najožjimi sodelavci bentil beloruski voditelj Aleksander Lukašenko .

Mož, ki je na oblasti že od leta 1994, je sicer diplomirani ekonomist, specializiran za organizacijo kmetijske proizvodnje. V času svoje dolgoletne vladavine pa se je redno zavzemal za izboljšanje razmer v kmetijstvu ter se tudi večkrat udeležil akcij pobiranja krompirja in drugih poljščin, ob tem pa večkrat pozval k mobilizaciji dijakov in študentov za pomoč pri pobiranju.

"Nekateri ljudje mi pišejo in pravijo, da je naš krompir slab in da je uvožen krompir boljši od našega. Zakaj je boljši? Se mar slabo skladišči? Zato sem vas lansko leto opozoril, kako shranjevati krompir," se je obregnil tudi ob domnevno neizpolnjevanje njegovih ukazov glede skladiščenja krompirja.

Opozicijski ekonomist: Problem je državna regulacija cen

Vodja opozicijskega projekta s sedežem v Litvi, Košt Urada, Vladimir Kavalkin, meni, da je razlog za dvig cen monopol ministrstva za regulacijo monopolov. "V Belorusiji so nakopičena neravnovesja v ponudbi in povpraševanju očitna," je poudaril Kavalkin. Preprosto povedano, nekje primanjkuje cenejšega blaga, nekje pa je, nasprotno, presežek nekakovostnega in dragega.

Ta vprašanja zelo enostavno reši prosti trg, cena pade ali zraste in tako uravnovesi ponudbo in povpraševanje, pravi ekonomist. "Toda Belorusija je država 'ročne regulacije cen'. "Uradniki verjamejo, da so sami postavili poštene cene, kot je želel Lukašenko. Od tod so nastala neravnovesja in začeli smo opazovati čudne stvari. Na primer, v Belorusiji, ki je po vsem svetu znana kot dežela ljubiteljev krompirja, je krompir preprosto izginil. Ali pa je usahnil izvoz."