Lukašenko dopustil možnost referenduma o spremembi ustave, protestniki vztrajajo

Več deset tisoč protestnikov je že tretji zapored na ulicah beloruske prestolnice protestiralo proti predsedniku Aleksandru Lukašenkuin zahtevali njegov odstop. Demonstracije so se začele, ko je avtokratski voditelj razglasil zmago na volitvah, ki so bile 9. avgusta, čeprav opozicija in mnogi mednarodni opazovalci trdijo, da so bile te volitve nesvobodne in nepoštene.

Policija je sporočila, da so na nedeljskih protestih aretirali 125 ljudi, a beloruska organizacija za človekove pravice Viasna trdi, da so jih zopet pridržali več kot 200.

Protestniki so tudi tokrat vzklikali gesla "Svoboda!"in "Odstopi!"na poti do predsedniške palače, kjer je stala posebna enota policije, med njimi in množico pa je bila še žičnata ograja. Uradnih podatkov o številu protestnikov ni, a nekateri opozicijski viri trdijo, da se jih je zbralo več kot 100.000. Mnogi med njimi so imeli s seboj stare beloruske rdečo-bele zastave.