Lukašenko med sekanjem drv: Ne bomo dovolili, da Evropa zmrzne

Beloruski voditelj je na posnetku oblečen v topla športna oblačila in s sekiro seka drva. "Ne bomo dovolili, da Evropa zmrzne," ob delu šaljivo pripomni Lukašenko. "Pomagali bomo našim bratom in morda bodo tudi oni nekoč pomagali nam," nekoliko pronicljivo doda. "Evropa te dni ne more biti izbirčna. Pomembno je le, da jim je toplo."

Na vprašanje, kaj si misli o trenutnem političnem dogajanju v Evropi, pa odgovori: "Kaj bi lahko bilo? Mi smo center Evrope in s tem se lahko pohvalimo."

Poleg Lukašenka je na posnetku še moški, ki pove, da sekata božična drevesa. "Evropa ni ravno v položaju, ko bi lahko izbirala. Božično drevo ali breza, pomembno je le, da bo toplo," razlaga ob delu in doda, da je potrebno razmišljati, kako se bodo greli kmetje, ne bogataši. Nato že nekoliko zadihan pove, da je glavno, da ne bo zeblo Dude, poljskega predsednika, in Morawieckega, poljskega premiera. "Oni so naši sosedje," še doda.