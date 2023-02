Lukašenko na obisku pri Džinpingu: Danes ne moremo nič rešiti brez Kitajske

Kot je poročala beloruska državna tiskovna agencija Belta, je predsednik Aleksander Lukašenko prispel na državni obisk na Kitajsko. V pogovoru za kitajsko državno tiskovno agencijo Šinhua je beloruski predsednik pred potovanjem med drugim povedal, da se veseli srečanja s svojim "starim prijateljem" Šijem.

V luči mirovnega načrta za rešitev konflikta v Ukrajini, ki ga je Kitajska sprtima stranema predložila minuli petek, na prvo obletnico ruske invazije, je pohvalil stališče Pekinga do vojne. To namreč "priča o njegovi miroljubni zunanji politiki ter je nov in izviren korak, ki bo imel daljnosežen vpliv po vsem svetu", je po navedbah Šinhue dejal Lukašenko.