Lukašenko pomilostil 20 političnih zapornikov

Sporočilo o pomilostitvi 20 "političnih zapornikov", ki so bili po navedbah predsedniškega urada obsojeni zaradi zločinov ekstremizma, je prišlo le mesec dni pred predsedniškimi volitvami, poroča The Guardian. Pričakuje se, da bo Aleksander Lukašenko na njih ohranil svojo zdaj že desetletno vladavino.

Beloruski uradniki sicer niso navedli imen izpuščene dvajseterice, so pa v izjavi sporočili, da je med njimi 11 žensk, 14 pomiloščenih pa naj bi imelo kronične bolezni.

"Vsi izpuščeni so se pokesali za svoja dejanja in vodjo države prosili, naj jih pomilosti," so sporočili s predsedniškega urada.

To je sicer osma Lukašenkova pomilostitev v zadnjih nekaj mesecih. Po podatkih priznane beloruske skupine za človekove pravice Viasna je bilo doslej osvobojenih 207 političnih zapornikov.