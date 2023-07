Lukašenko: Putin ne bo ubil Prigožina, ni maščevalen

Lukašenko ne verjame, da je Putin dovolj zlonameren in maščevalen, da bi naročil Prigožinov umor. Beloruski voditelj je prepričan, da se šefu Wagnerja ni treba bati za preživetje.

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenku je v četrtek čivknil, da ne verjame, da je ruski predsednik Vladimir Putin tako maščevalen in zlonameren, da bi naročil umor šefa Wagnerja Jevgenija Prigožina. Kot je poročal CNN, jeLukašenko na vprašanje, kaj se bo torej zgodilo Prigožinu, odgovoril: "V življenju se lahko vse zgodi. A če mislite, da je Putin tako maščevalen, da bo jutri ubil Prigožina, se motite. Ne, to se ne more zgoditi." Dodal je še, da Putin Prigožina pozna veliko bolje kot on.

icon-expand "Putinov kuhar" FOTO: AP

Lukašenko sicer od zloglasnega upora ni bil viden v javnosti. V nizu dogodkov je vodja Wagnerja konec junija s svojimi silami zakorakal proti ruski prestolnici in vmes že prevzel nadzor nad vojaškimi objekti v dveh ruskih mestih na jugu države. Upor se je ustavil šele po tem, ko je beloruski predsednik posredoval z dogovorom, po katerem bi se Prigožin umaknil v Belorusijo. Kot del istega dogovora pa so Wagnerjeve čete dobile tudi možnost, da se vključijo v rusko vojsko ali organe kazenskega pregona, se vrnejo k družini in prijateljem ali pa s Prigožinom odidejo v Belorusijo. Ruska varnostna služba FSB je nato preiskala njegovo stanovanje v Sankt Petersburgu. Ruski mediji so sicer poročali, da je 4. julija prispel v St. Petersburg in da so mu tudi vrnili zaseženo orožje.