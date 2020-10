Lukašenko se je v zaporu sestal s predstavniki opozicije

"Ustave ni mogoče pisati na ulici," je izjavil Lukašenko. Povedal je, da se je s predstavniki opozicije v preiskovalnem zaporu pogovarjal štiri ure in pol. 56-letni Viktor Babariko se je želel pomeriti z Lukašenkom na avgustovskih predsedniških volitvah, vendar je pristal v zaporu, še preden se je predvolilna kampanja zares začela.

Kot so poročali beloruski mediji, je bil cilj današnjega Lukašenkovega obiska v zaporu, da posluša mnenja vseh, so se pa skupaj z udeleženci pogovora odločili, da podrobnosti ne bodo razkrili.

V Belorusiji so po spornih predsedniških volitvah, na katerih je Lukašenko osvojil šesti zaporedni mandat, izbruhnili množični protesti. Opozicija trdi, da so bile volitve prirejene in da je na njih dejansko zmagala 38-letna Svetlana Tihanovska, ki je zdaj v izgnanstvu v tujini.