Lukašenko: Srbija ne more sedeti na več stolih

Lukašenko je komentiral odnose med Beogradom in Minskom in rekel, da obstajajo določene težave, čeprav beloruske oblasti razlikujejo med vodstvom in ljudstvom. "Moramo razlikovati med vodstvom in ljudstvom. Če bi bili na mojem mestu, kako bi videli vse skupaj? Seveda moramo srbskemu narodu pomagati in tudi bomo. Takšni ljudje smo. Toda pri tem upoštevamo politiko Srbije do Belorusije," je dejal Lukašenko.

Na Kosovu je bila namreč s 1. avgustom predvidena prepoved vstopa na ozemlje s srbskimi osebnimi izkaznicami. Namesto tega naj bi začeli izdajati posebne vstopno-izstopne dokumente, ki bi veljali tri mesece. Napetosti so se začele že septembra lani, ko je Priština uvedla recipročnost glede registrskih oznak in so morali vozniki s srbskimi tablicami med vožnjo po Kosovu zakriti srbske državne simbole. V nedeljo so se v severnem delu Kosovske Mitrovice oglasile sirene, ki so že tako prestrašeno prebivalstvo spravile na ulice. Prebivalci so v znak nasprotovanja postavili cestne barikade, zaprti so bili določeni mejni prehodi. Kljub temu je kosovska vlada kmalu sporočila, da bodo zaradi napetosti nova pravila na meji preložili.