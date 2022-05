Lukašenko: Operacija se vleče, a delam vse, da bi jo ustavil

"Toda nisem dovolj seznanjen s to težavo, da bi lahko rekel, ali gre po načrtih, kot pravijo Rusi. Še enkrat želim poudariti, da se mi zdi, da se je ta operacija zavlekla," je dejal Aleksander Lukašenko in trdil, da je Ukrajina "provocirala Rusijo", ter vztrajal, da se Belorusija zavzema za mir. "Kategorično zavračamo vse vojne. Vse smo naredili in še delamo, da ne bi bilo vojne. Pogajanja med Ukrajino in Rusijo so se začela po moji zaslugi," je dejal. Se je pa vprašal, zakaj Ukrajine, na ozemlju katere poteka vojna, vojaške akcije, v katerih umirajo ljudje, pogajanja ne zanimajo.