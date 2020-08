Lukašenko vojski na zahodni meji ukazal, naj bodo v bojni pripravljenosti

Konec minulega tedna je predsednik Belorusije Aleksander Lukašenkože ukazal padalcem premestitev v Grodno na zahodu države blizu meje s Poljsko in Litvo, zaradi, kot je dejal, "tamkajšnjih napetih varnostnih razmer".

Na današnjem zasedanju nacionalnega varnostnega sveta je opozicijo obtožil, da si želi prilastiti oblast s tem, ko je oblikovala koordinacijski svet. Zagrozil je, da bodo oblasti v skladu z zakoni sprejele ustrezne ukrepe proti predstavnikom opozicije, ki sodelujejo v tem svetu.

Predstavniki tega sveta so danes že zanikali, da bi želeli nezakonito prevzeti oblast. Uporabljamo samo zakonite in nenasilne metode, je dejala Olga Kovalkova, predstavnica vodje opozicije in bivše predsedniške kandidatke Svetlane Tihanovske. Namen sveta, v katerem so predstavniki civilne družbe, je mirna rešitev krize in miren prenos oblasti.