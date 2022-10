Lukašenko: Z Rusijo bomo oblikovali skupno vojaško enoto

Belorusija in Rusija bosta na zahodne meje države napotili regionalno vojaško skupino, poroča The Guardian, ki citira belorusko državno tiskovno agencijo Belta. To naj bi sporočil beloruski voditelj Aleksander Lukašenko, skupna vojaška enota pa naj bi bila odgovor na zaostrovanje napetosti.

Sile sta začeli združevati pred dvema dnevoma, očitno po eksploziji na Krimskem mostu.

"To sledi našim dokumentom. Če stopnja ogroženosti doseže raven, kakršna je trenutna, začnemo združevati sile držav unije," je po besedah ruske državne agencije RIA Novosti dejal Lukašenko.