Lukašenko za vpletenost v napad na rusko vojaško letalo obtožuje Kijev

Predstavniki beloruske opozicije v izgnanstvu so takrat sporočili, da so napad izvedli beloruski partizani in da je bilo rusko letalo v napadu poškodovano. Pojasnili so tudi, da sta napad izvedla Belorusa, ki sta nato državo zapustila in sta na varnem. Lukašenko je glavnega osumljenca označil za terorista, ki so ga izurili v Kijevu. Dodal je, da je rusko-ukrajinski državljan.

Beloruska varnostna služba KGB ga je identificirala kot Nikolaja Šveca, rojenega leta 1993, ki so ga prijeli v obsežni posebni operaciji. Dodali so, da so sprožili kazensko preiskavo zaradi poskusa terorističnega dejanja. Lukašenko, glavni zaveznik Kremlja, je še dodal, da je KGB ugotovil neposredno vpletenost operativnega osebja in vodstva ukrajinske varnostne službe v napad.

Zagotovil pa je, da incident Belorusije ne bo spodbudil k uporabi orožja in da je ne bodo potegnili v vojno. Ukrajina je vpletenost zanikala. "Očitno gre za še en poskus ustvarjanja umetne grožnje s strani Ukrajine, da bi upravičili belorusko podporo ruski agresiji," je na Facebooku zapisal tiskovni predstavnik ukrajinskega zunanjega ministrstva Oleg Nikolenko.