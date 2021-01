Lukašenko zavlačuje z ustavnimi spremembami, protesti se nadaljujejo

Tudi danes so se ljudje v prestolnici Minsk in drugih mestih po državi podali na ulice. Na fotografijah in videoposnetkih, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je videti protestnike v manjših skupinah, ki so nosili rdeče-bele beloruske zastave. Po navedbah organizacije za človekove pravice Vesna so prijeli več ljudi. Zbrali so se tudi podporniki Lukašenka.