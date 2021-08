Lukašenko zavrnil vpletenost v smrt Šišova: 'Kateri norec bi šel in ga obesil?' 

Lukašenko je državljane nagovoril na prvo obletnico spornih predsedniških volitev, na katerih je bil uradno izvoljen za šesti predsedniški mandat. A po mnenju opozicije so bile volitve poneverjene in je dejansko z veliko prednostjo zmagala opozicijska kandidatka Svetlana Tihanovska . V državi so izbruhnili množični protesti, ki jih je Lukašenko nato bolj ali manj zatrl s silo.

Lukašenko: "Vse je zakuhala tujina"

EU lanskih volitev ne priznava, zaradi nasilnega zatiranja opozicije pa je proti Lukašenkovemu režimu že sprejela sankcije. Napovedala pa je tudi nove, ker je Belorusija začela zlorabljati prebežniško situacijo in omogočati številnim Iračanom, Afganistancem in drugim, da nezakonito prečkajo njeno mejo z evropskimi sosedami. Zgolj v Litvi so julija našteli okoli 2000 nezakonitih prehodov meje.

A te grožnje s sankcijami Lukašenka očitno ne bodo ustavile. "Morali bi še enkrat premisliti, preden bi proti nam sprejeli kakršnekoli ukrepe. Nobene potrebe ni, da bi dvigovali 'kose in vile', to bi lahko imelo nasproten učinek," je dejal beloruski predsednik, ki ga v EU-ju kličejo zadnji diktator v Evropi.

Celotno situacijo je po njegovih besedah zakuhala tujina, ki da je tako moralno kot finančno podprla opozicijo in proteste. To pa, da se nadaljuje tudi zdaj, s primerom sumljive smrti beloruskega opozicijskega aktivista Vitalija Šišova, ki so ga našli mrtvega v parku v Kijevu, in primerom atletinje Kristine Cimanovske, ki naj bi jo hoteli nasilno vrniti domov z olimpijskih iger v Tokiu, a je zaprosila za mednarodno pomoč in jo dobila na Poljskem.