Putin ima nov traktor, podaril mu ga je Lukašenko

Voditelji več držav nekdanje Sovjetske zveze so se ob praznovanju Putinovega rojstnega dne zbrali v Konstantinovi palači iz carskega obdobja v Sankt Peterburgu. Putin je v televizijskih prenosih na začetku srečanja govoril o potrebi po razpravi o načinih reševanja konfliktov med državami nekdanje Sovjetske zveze, poudaril pa je tudi potrebo po izmenjavi informacij za boj proti terorizmu, prepovedanim drogam in drugemu kriminalu.

Med prvimi je predsedniku danes čestital prvi mož Ruske pravoslavne cerkve, patriarh Kiril, ki je ocenil, da je Putinovo vladanje nad Rusijo določil sam Bog. "Bog vas je postavil na oblast, da bi lahko opravljali službo posebnega pomena in velike odgovornosti za usodo države in ljudi," je dejal ter pohvalil Putina, ki da krepi suverenost Rusije in ščiti njene nacionalne interese.

Ruskemu voditelju, ki je na oblasti že več kot 20 let, je zaželel veliko zdravja in dolgo življenje ter vernike po vsej državi pozval, naj molijo za njegovo zdravje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.