Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je v intervjuju za francosko revijo Le Point podvomil o smiselnosti sklicevanja na srednjeveško zgodovino pri utemeljevanju današnjih ozemeljskih zahtev. Pri tem je izpostavil obdobje mongolske nadvlade nad ruskimi kneževinami med 13. in koncem 15. stoletja. "Danes trditi, da so ta ozemlja ruska in da so takšna že od nekdaj ... V nekem trenutku so bila res ruska. A če pogledamo globlje, tudi ruska ozemlja so bila nekoč mongolsko-tatarska. Komu bi torej morali predati celotno Rusijo? Mongoliji?" je vprašal ter se ob tem obregnil tudi ob argumente, s katerimi ruski predsednik Vladimir Putin upravičuje ruske zahteve do ukrajinskega ozemlja.

Aleksander Lukašenko FOTO: AP

Kot povzema Euronews, je Lukašenko izvor vzhodnoslovanske državnosti umestil v obdobje Kijevske Rusije v 11. in 12. stoletju, katere središče je bilo na območju današnje Ukrajine. Po njegovih besedah se državnost vzhodnih Slovanov navezuje na to obdobje, poznejše zgodovinske okoliščine pa ne morejo biti podlaga za ozemeljske zahteve do današnjih neodvisnih držav. Svoje izjave je sicer nato nekoliko omilil, češ da Putin to "povsem dobro razume" ter da ne oporeka obstoju ukrajinskega naroda ali ukrajinske državnosti, temveč da so njegove besede zgolj "napačno interpretirane". Dodal je, da deli stališče Moskve glede "potrebe po skupni prihodnosti za narode v regiji". Lukašenkove izjave so zanimive predvsem zato, ker velja za enega najtesnejših Putinovih političnih zaveznikov.

'Ne skrbite. Smo miroljuben in svoboden narod'

Njegove izjave sicer spominjajo na odziv mongolskega predsednika Cahiagijna Elbegdorža po intervjuju, ki ga je leta 2024 s Putinom opravil ameriški konservativni televizijski voditelj Tucker Carlson. Takrat je na družbenem omrežju objavil "zemljevid Mongolije" iz leta 1471, na katerem je Rusija prikazana kot manjše ozemlje znotraj prostranega mongolskega imperija. "Ne skrbite. Smo miroljuben in svoboden narod," je takrat pripisal Elbegdorž.

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Putin se pri upravičevanju ruskih ozemeljskih zahtev do Ukrajine že več let sklicuje na zgodovinske povezave med državama. V eseju iz leta 2021 o zgodovinski enotnosti Rusov in Ukrajincev je predstavil svoje razumevanje skupne preteklosti, podobne argumente pa je uporabil tudi pred začetkom obsežne ruske invazije na Ukrajino februarja 2022, ko se je izrecno skliceval na te zgodovinske trditve, z njimi pa je zanikal legitimnost Ukrajine kot neodvisne države in invazijo predstavil kot "popravo zgodovinske krivice". Zgodovinarji in mednarodni opazovalci so poskus Kremlja, da bi uporabil ta argument, označili za selektiven in zgodovinsko neutemeljen.

Naveza Rusija-Belorusija