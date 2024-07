Luksemburška picerija z rekordno dolgo pico

Tona moke, 500 kilogramov paradižnikove omake in prav toliko mozzarele, to je neverjetna količina sestavin iz katere je nastala rekordna, 101 meter dolga pica in ne, niso jo spekli v Italiji temveč v Luksemburgu. Še bolj kot picopeki pa so bili rekorda veseli mimoidoči, rekordno pico je bilo namreč treba tudi pojesti.