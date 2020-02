Luksemburška vojvodinja pretepa zaposlene?

Škandal v luksemburški palači. Vladarjeva soproga, vojvodinja Maria Teresa, naj bi pretepala svoje zaposlene. V zadnjih petih letih je več kot 50 članov ožjega osebja dalo odpoved ali pa so jih odpustili. Da so delali v sovražnem okolju, je ugotovila skupina specializiranih tožilcev. Neuradno se šušlja, da se neustrašna Maria Teresa ne zmeni za nikogar in da se ji po robu ne upa postaviti niti lastni mož.