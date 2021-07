Luksemburški premier po udeležbi na vrhu EU hospitaliziran zaradi covida

Dva dni po zasedanju vrha držav evrskega območja je bil luksemburški premier Xavier Bettel pozitiven na novi koronavirus. V nedeljo zjutraj je obiskal bolnišnico, v kateri so ga zadržali, da bi opravili "dodatne teste in analize". Več o njegovem trenutnem zdravstvenem stanju ni znano. Iz Bruslja so medtem sporočili, da preostali udeleženci zasedanja, na katerem je Bettel sicer že kazal simptome, niso ogroženi, saj so ves čas vzdrževali medsebojno razdaljo, prav tako so vsi nosili zaščitne maske.

Luksemburški premier Xavier Bettel je bil sprejet v bolnišnico, potem ko je bil pozitiven na testiranju na novi koronavirus, poroča Guardian, ki se sklicuje na luksemburške medije. Oseminštiridesetletnik je, kot še dodajajo, v nedeljo zjutraj preventivno obiskal bolnišnico, zdravniki pa so mu nato svetovali, da 24 ur ostane pod njihovim nadzorom, v tem času pa bodo opravili še "dodatne teste in analize". Bettel je bil testiran 27. junija, dva dni po udeležbi na zasedanju Evropskega sveta v Bruslju. Takoj ko je test pokazal pozitiven rezultat, se je samoizoliral. Predsednik luksemburške vlade je bil sicer že cepljen proti covidu-19, vendar le z enim odmerkom – cepivo proizvajalca AstraZeneca je prejel 6. maja. Kot rečeno, se je Bettel 25. junija udeležil zasedanja vrha držav evrskega območja. Takrat naj bi že kazal simptome, vključno s povišano temperaturo in glavobolom, poroča Guardian. Iz Bruslja pa so že sporočili, da ni ogrožen noben izmed udeležencev vrha, saj so ves čas vzdrževali medsebojno razdaljo, prav tako so vsi nosili zaščitne maske. V Luksemburgu, ki ima skupno 630.000 prebivalcev, v zadnjih desetih dneh beležijo hiter porast okužb s koronavirusom. V soboto so potrdili 136 novih okužb, kar je najvišje število po sredini maja.