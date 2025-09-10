Konec dražbe, bo saga o 300-milijonski jahti ruskega oligarha zaključena?

Ameriško ministrstvo za pravosodje je jahto zaseglo leta 2022 na Fidžiju, češ da pripada Sulejmanu Kerimovu , politično povezanemu ruskemu milijarderju, ki je bil leta 2018 sankcioniran kot odgovor na rusko "zlonamerno dejavnost po svetu".

Upravlja jo 36-članska posadka. Sprejme do 16 gostov, ki se lahko na jahti sprostijo v osmih kabinah, na voljo jim je tudi kozmetični salon in vinska klet, interier pa bogatijo detajli iz zlata in marmorja. Saga o več kot 300 milijonov evrov vredni in 106 metrov dolgi jahti Amadea, ki ima heliport, bazen, jacuzzi in osupljiv zimski vrt na sončni palubi, se morda danes končno zaključi. Teče namreč zadnji dan dražbe, ki jo je odredila ameriška vlada. Prodaja razkošnega plovila je vrhunec več kot triletnega pravnega boja glede tega, kdo je v resnici lastnik jahte, poroča Radio Liberty.

A odvetniki Eduarda Khudainatova, nekdanjega visokega direktorja ruskega državnega naftnega velikana Rosneft, so zatrjevali, da je on pravi lastnik in da je primer ameriške vlade šibek in nepodprt z dokazi. Marca je ameriško sodišče razsodilo v korist ministrstva za pravosodje, s čimer je bila Amadea postavljena na dražbo.

Tiskovni predstavnik Khudainatovljeve pravne ekipe s sedežem v ZDA ni želel komentirati bližajočega se zaključka dražbe, temveč je opozoril na izjavo, izdano prejšnji mesec, ko se je začel postopek zbiranja ponudb. Prodaja je nelegalna in prezgodnja. V teku je aktivna pritožba na odločitev o zaplembi, je dejal odvetnik obrambe Adam Ford. Če bo naša pritožba uspešna, mora vlada povrniti polno vrednost plovila. Dvomimo pa, da bo pritegnilo kakršnega koli razumnega kupca po pošteni tržni ceni, saj se lastništvo lahko in se bo izpodbijalo na sodiščih zunaj Združenih držav Amerike, kar bi kupce izpostavilo dolgoletnim dragim in negotovim sodnim sporom.

Plovilo so sredi aprila 2022 med 18-dnevnim potovanjem iz Mehike zasegli na Fidžiju v okviru sankcij proti ruskim oligarhom po začetku vojne v Ukrajini. Trenutno je privezana v San Diegu v Kaliforniji, kjer je na voljo za ogled vsem potencialnim kupcem. Do 10. septembra je jahta namreč na dražbi. Zainteresirani kupci morajo položiti začetni polog v višini kar 10 milijonov dolarjev (8,5 milijona evrov).

Jahta je bila najprej v lasti ruskega milijarderja Sulejmana Kerimova, ki je bil zaradi povezav z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom že leta 2018 podvržen sankcijam. Da bi zaobšel sankcije, naj bi lastništvo jahte prevzel njegov zaveznik Khudainatov, a je sodnik zahtevek zavrnil.