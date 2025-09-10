Svetli način
Tujina

Konec dražbe, bo saga o 300-milijonski jahti ruskega oligarha zaključena?

Ljubljana , 10. 09. 2025 10.15 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
18

Luksuzna jahta Amadea, vredna dobrih 300 milijonov evrov, bo po triletnem pravnem boju glede lastništva zaključila dražbo. Ameriško ministrstvo za pravosodje je jahto zaseglo leta 2022, ker naj bi pripadala sankcioniranemu ruskemu oligarhu Sulejmanu Kerimovu. Eduard Khudainatov, nekdanji direktor Rosnefta, pa trdi, da je pravi lastnik, vendar je ameriško sodišče marca razsodilo v korist ministrstva za pravosodje.

Upravlja jo 36-članska posadka. Sprejme do 16 gostov, ki se lahko na jahti sprostijo v osmih kabinah, na voljo jim je tudi kozmetični salon in vinska klet, interier pa bogatijo detajli iz zlata in marmorja. Saga o več kot 300 milijonov evrov vredni in 106 metrov dolgi jahti Amadea, ki ima heliport, bazen, jacuzzi in osupljiv zimski vrt na sončni palubi, se morda danes končno zaključi. Teče namreč zadnji dan dražbe, ki jo je odredila ameriška vlada. Prodaja razkošnega plovila je vrhunec več kot triletnega pravnega boja glede tega, kdo je v resnici lastnik jahte, poroča Radio Liberty.

Ameriško ministrstvo za pravosodje je jahto zaseglo leta 2022 na Fidžiju, češ da pripada Sulejmanu Kerimovu, politično povezanemu ruskemu milijarderju, ki je bil leta 2018 sankcioniran kot odgovor na rusko "zlonamerno dejavnost po svetu".

Jahta Amadea je dolga 106 metrov
Jahta Amadea je dolga 106 metrov FOTO: AP

A odvetniki Eduarda Khudainatova, nekdanjega visokega direktorja ruskega državnega naftnega velikana Rosneft, so zatrjevali, da je on pravi lastnik in da je primer ameriške vlade šibek in nepodprt z dokazi. Marca je ameriško sodišče razsodilo v korist ministrstva za pravosodje, s čimer je bila Amadea postavljena na dražbo.

Tiskovni predstavnik Khudainatovljeve pravne ekipe s sedežem v ZDA ni želel komentirati bližajočega se zaključka dražbe, temveč je opozoril na izjavo, izdano prejšnji mesec, ko se je začel postopek zbiranja ponudb. Prodaja je nelegalna in prezgodnja. V teku je aktivna pritožba na odločitev o zaplembi, je dejal odvetnik obrambe Adam Ford. Če bo naša pritožba uspešna, mora vlada povrniti polno vrednost plovila. Dvomimo pa, da bo pritegnilo kakršnega koli razumnega kupca po pošteni tržni ceni, saj se lastništvo lahko in se bo izpodbijalo na sodiščih zunaj Združenih držav Amerike, kar bi kupce izpostavilo dolgoletnim dragim in negotovim sodnim sporom.

Plovilo so sredi aprila 2022 med 18-dnevnim potovanjem iz Mehike zasegli na Fidžiju v okviru sankcij proti ruskim oligarhom po začetku vojne v Ukrajini. Trenutno je privezana v San Diegu v Kaliforniji, kjer je na voljo za ogled vsem potencialnim kupcem. Do 10. septembra je jahta namreč na dražbi. Zainteresirani kupci morajo položiti začetni polog v višini kar 10 milijonov dolarjev (8,5 milijona evrov).

Jahta je bila najprej v lasti ruskega milijarderja Sulejmana Kerimova, ki je bil zaradi povezav z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom že leta 2018 podvržen sankcijam. Da bi zaobšel sankcije, naj bi lastništvo jahte prevzel njegov zaveznik Khudainatov, a je sodnik zahtevek zavrnil. 

KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hind Rajab v spomin
10. 09. 2025 12.00
usa davkoplačevalce je samo vzdrževanje plovila stalo več sto tisoč usd...odškodnine za to krajo bodo v vrednosti 5 kratnika plovila ...in to bodo spet navdušeno plačevali vojni hujskači tipa zukrija rasistka...ker te kraje sofinancira/ podpira eu ...
ODGOVORI
0 0
Zmaga Ukrajini
10. 09. 2025 11.42
+1
To so ameriška sodišča. Četudi bi (MOREBITI) sodbo tožbo uspeli v tujini, ZDA takšne sodbe ne bodo spoštovale, ali sploh upoštevale, nč bat.
ODGOVORI
1 0
Zmaga Ukrajini
10. 09. 2025 11.43
s tožbo...
ODGOVORI
0 0
bobiv
10. 09. 2025 11.37
+6
Ameri še kar naprej po vsem svetu kradejo! Če bi za vse veljala ista merila, koliko Ameriških jaht bi bilo zaseženih?
ODGOVORI
7 1
mackon08
10. 09. 2025 11.30
+8
To je lopovščina ZDA.
ODGOVORI
9 1
manga
10. 09. 2025 11.26
+8
Prodajajo tujo lastnino.A je to novi svetovni red ?
ODGOVORI
9 1
džonborno
10. 09. 2025 11.24
+1
36 članska posadka za 16 gostov? Tega še Neron ni zmogel!
ODGOVORI
4 3
galeon
10. 09. 2025 11.21
+3
Siromašna amerika rabi denar. Treba bi jo blo osamit, da še bol potone.
ODGOVORI
7 4
mario7
10. 09. 2025 11.19
+8
Temu se reče kraja. Vse bo treba vrnit z odškodninami vred.
ODGOVORI
10 2
Zmaga Ukrajini
10. 09. 2025 11.19
-9
😭😭😭 kako krivično! Nesramno. Zbirali bomo zamaške za pomoč mosskovitskim oligarhom...
ODGOVORI
1 10
mario7
10. 09. 2025 11.26
+5
Imaš kakšno imetje? Verjetno ne.
ODGOVORI
6 1
Zmaga Ukrajini
10. 09. 2025 11.40
Saj jokam, kaj bi še rad?! "Suze mi liju"....
ODGOVORI
0 0
Ici
10. 09. 2025 11.13
+4
Prej ali slej bo zgodbe o Ukrajini konec in takrat bo potrebno vrniti ukradeno premoženje. Enako kot so morali Nemci po letu 1945 vrniti vse, kar so v letih vojne ukradli.
ODGOVORI
7 3
Samo navijač
10. 09. 2025 11.09
+6
Kaj zdaj a bomo ukradl al ne ?
ODGOVORI
6 0
izRODEk
10. 09. 2025 11.08
+5
Politično povezan z nekom da je razlog za razlastitev? Se sploh zavedate, da to pomeni razpad jurisdikcije prava? Fantje, jejte, pijte, spite, nato vas bodo poslali na fronto. Tam boste šele poštekali, da ste le topovska hrana. Da so vas izzigrali. V bistvu ne: še huje bo: vaše otroke bodo poslali tja. Vi boste doma nemočno gledali sadove vaše neumnosti. In ja: prav vam je.
ODGOVORI
5 0
Arrya
10. 09. 2025 10.53
+10
Tist ki upa kupit tole ladjo je pogumen. Kaj mislis da bojo tti oligarhi kar brez mascevanja gledali kako se en drug vozi z njihovo ladjo.
ODGOVORI
10 0
rdeča petokraka
10. 09. 2025 10.46
+7
To bodo še drago plačali, skupaj z obrestmi.
ODGOVORI
9 2
Delavec_Slo
10. 09. 2025 10.58
+5
Ja mi bomo nažalost
ODGOVORI
6 1
