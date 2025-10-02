Svetli način
Tujina

Luksuzna križarka rešila skupino ljudi, ki so obtičali sredi morja

Ciudad de Mexico, 02. 10. 2025 09.25 | Posodobljeno pred 1 uro

"Ko smo se približali, je bilo jasno, da njihov splav razpada," je dejal potnik na luksuzni križarki, ki je priskočila na pomoč skupini, ki je obtičala sredi morja. Na splav so naleteli v mednarodnih vodah med Mehiko in Kubo, posadka pa je po uspešni reševalni akciji osebam nudila tudi zdravstveno pomoč.

Križarka Royal Caribbean je minuli konec tedna rešila skupino ljudi, ki so jo v mednarodnih vodah odkrili na razpadajočem splavu. Kot poroča NBC News, so na okoli 10 oseb na splavu naleteli v nedeljo zvečer med Mehiko in Kubo, ko so pluli proti zahodu po Jukatanskem kanalu.

Kot poroča portal, na začetku ni bilo jasno, kam so osebe na splavu želele priti. "Naša posadka je identificirala osebe v stiski ter jim nudila zdravstveno oskrbo. Med reševanjem smo tesno sodelovali z mehiško obalno stražo," je v izjavi zapisala skupina Royal Caribbean.

Križarka The Enchantment
Križarka The Enchantment FOTO: Shutterstock

Na skupino ljudi so naleteli po tem, ko je morala ladja zaradi orkana Imelda nekoliko spremeniti smer plovbe. "V daljavi smo najprej opazili majhno belo utripajočo luč. Ko smo se približali, je bilo jasno, da se njihov splav razpada," je povedal eden od potnikov na križarki.

Proti splavu, ki je že izgubljal nekatere dele, so najprej poslali brezpilotne letalnike, da so se prepričali, da je varno. Nato pa so proti ljudem napotili tudi dva reševalna čolna.

"Bilo je zelo nadrealistično, zelo vznemirljivo in zelo strašljivo hkrati," je dejal potnik, ki je ob tem poudaril, da sodeč po stanju splava, na morju ne bi preživeli več veliko časa.

splav križarka reševanje
NeXadileC
02. 10. 2025 11.27
Ali so to tisti ribiči, ki jih je Trump bil razstrelil?
ODGOVORI
0 0
patogen
02. 10. 2025 11.20
Beg iz socialističnega raja...
ODGOVORI
0 0
enajstdvanajst1
02. 10. 2025 10.58
+2
krizarka na ketari je nekaj tisoč telefonov,fotoaparatov pa nobene slike splava??
ODGOVORI
2 0
MESE?AR
02. 10. 2025 11.19
Ja , kot da ne vemo kako izgleda križarka !
ODGOVORI
0 0
