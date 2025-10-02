Luksuzna križarka rešila skupino ljudi, ki so obtičali sredi morja

Kot poroča portal, na začetku ni bilo jasno, kam so osebe na splavu želele priti. " Naša posadka je identificirala osebe v stiski ter jim nudila zdravstveno oskrbo. Med reševanjem smo tesno sodelovali z mehiško obalno stražo," je v izjavi zapisala skupina Royal Caribbean.

Križarka Royal Caribbean je minuli konec tedna rešila skupino ljudi, ki so jo v mednarodnih vodah odkrili na razpadajočem splavu. Kot poroča NBC News , so na okoli 10 oseb na splavu naleteli v nedeljo zvečer med Mehiko in Kubo, ko so pluli proti zahodu po Jukatanskem kanalu.

Na skupino ljudi so naleteli po tem, ko je morala ladja zaradi orkana Imelda nekoliko spremeniti smer plovbe. "V daljavi smo najprej opazili majhno belo utripajočo luč. Ko smo se približali, je bilo jasno, da se njihov splav razpada," je povedal eden od potnikov na križarki.

Proti splavu, ki je že izgubljal nekatere dele, so najprej poslali brezpilotne letalnike, da so se prepričali, da je varno. Nato pa so proti ljudem napotili tudi dva reševalna čolna.

"Bilo je zelo nadrealistično, zelo vznemirljivo in zelo strašljivo hkrati," je dejal potnik, ki je ob tem poudaril, da sodeč po stanju splava, na morju ne bi preživeli več veliko časa.