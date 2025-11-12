Svetli način
Tujina

Luksuzna restavracija, a ne le za 'petične' goste

Pariz , 12. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Luksuzna restavracija, polna petičnih gostov. A ne popolnoma. Popolnoma enakovredno se v njej počutijo tudi tisti, ki si običajno takšnega obroka nikakor ne bi mogli privoščiti. Vsaka peta miza je namenjena njim. Ni pomembno ali imajo dom ali ne, ali so se imeli kje očediti, kako so videti. V restavraciji vse goste sprejmejo enako, vsi so enako dobrodošli. Kako se je začela gesta prijaznosti in širjenja dobrega in kdo plača hrano gostom, ki na izhodu ne prejmejo računa, ampak povabilo, naj se oglasijo še kdaj.

