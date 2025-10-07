Svetli način
Tujina

Medtem ko je sprehajala pse, je luksuzna vila sodnice zgorela do tal

Columbia, 07. 10. 2025 13.17 | Posodobljeno pred 1 uro

Luksuzna vila ameriške sodnice iz Južne Karoline je minuli konec tedna zgorela do tal, potem ko jo je zajel obsežen požar. Trije člani njene družine so, da bi se rešili, skočili skozi okno in se pri tem poškodovali. Dogodek je na spletu sprožil ugibanja, ali je morda požar kdo namerno podtaknil, saj je sodnica pred kratkim zavrnila zahtevo Trumpove administracije po izdaji osebnih podatkov nekaterih volivcev. Pristojni so namigovanja zavrnili in poudarili, da dokazov o morebitnem kaznivem dejanju trenutno ni.

Sodnica okrožnega sodišča v Južni Karolini Diane Goodstein je bila v soboto zjutraj na sprehodu s psi, ko je njeno luksuzno hišo v naselju Jeremy Cay na otoku Edisto zajel obsežen požar.

Mož sodnice, 81-letni Arnold Goodstein, in drugi člani družine so skočili skozi okno, da bi se rešili, poroča The Independent. Iz vode so jih nato rešili reševalci v kajakih.

Vrhovni sodnik Južne Karoline John Kittredge je za FitsNews dejal, da naj bi požar povzročila eksplozija. "Sodnica se je sprehajala po plaži, njen mož Arnie pa je bil v hiši z otroki in vnuki. Družina je morala pobegniti s skokom skozi okno oz. balkon. Pri padcu so se poškodovali," je pojasnil.

Arnold Goodstein, nekdanji demokratski senator in član predstavniškega doma Južne Karoline, naj bi v požaru utrpel hude poškodbe, s helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico. Hospitalizirali so tudi sina zakoncev in še eno osebo, ki pa ni bila imenovana.

Vrednost nepremičnine Goodsteinovih s štirimi spalnicami in štirimi kopalnicami, ki je pogorela do tal, je bila po poročanju medijev ocenjena na 1,55 milijona ameriških dolarjev (1,33 milijona evrov).

Tiskovni predstavnik oddelka za pregon kaznivih dejanj Južne Karoline je sprva pojasnil, da preiskujejo vzrok požara in ugotavljajo, ali je šlo za nesrečo ali požig. Kasneje so sporočili, da ni dokazov, ki bi kazali na namerno podtaknjen požar.

69-letna sodnica je sicer pred kratkim zavrnila zahtevo ministrstva za pravosodje, ki je od uradnikov Južne Karoline zahtevalo, da Washingtonu izročijo osebne podatke več kot 3,3 milijona volivcev, pri čemer bi razkrili njihova imena, naslove, datume rojstva, številke vozniških dovoljenj in zadnje štiri številke njihovega socialnega zavarovanja, poroča The Independent.

Trumpova administracija je želela podatke primerjati z ločeno zbirko podatkov, da bi identificirala domnevne nezakonite priseljence, ki naj bi jim bilo dovoljeno glasovati na volitvah.

Sodnica naj bi v odgovor na svojo sodbo prejela več groženj s smrtjo. Republikanski guverner Južne Karoline Henry McMaster je ocenil, da okrožno sodišče dela napako, s tem ko se je "postavilo proti ameriški vladi", in vložil peticijo za razveljavitev sodbe.

Požar, ki je uničil hišo sodnice, je tako hitro sprožil špekulacije na spletu, ali je morda nekdo s političnim motivom namerno podtaknil ogenj. Na to je opozoril tudi demokratski kongresnik iz New Yorka Daniel Goldman. Namestnik vodje kabineta Bele hiše Stephen Miller se je na namigovanja ostro odzval in jih označil za "globoko izkrivljena in podla".

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Tvojamat420
07. 10. 2025 14.55
To so ti mirni in moralni podporniki trumpa :D kot mi je bilo veckrat receno na tem portalu je tega zmozen samo levicar. Ane ovcke oranzne?
ODGOVORI
0 0
xoxotox6
07. 10. 2025 14.54
zagorelo pa tako blizu vode, mora že bit da je to tako??????
ODGOVORI
0 0
pingvinislo5
07. 10. 2025 14.44
+2
rusija, zda, itd.... država je druga... metode pa iste...
ODGOVORI
2 0
FIRBCA
07. 10. 2025 14.39
+2
o komentarji so dovoljeni
ODGOVORI
2 0
Slovenska pomlad
07. 10. 2025 14.39
+1
Tudi janšisti so sposobni tega
ODGOVORI
2 1
123soba
07. 10. 2025 14.38
+0
Saj ima zavarovano. Drugo leto bodo vse premije višje in konec...
ODGOVORI
1 1
Anonymous88
07. 10. 2025 14.25
((Stein))
ODGOVORI
0 0
bohinj je zakon
07. 10. 2025 14.24
+0
O tem ne vemo nič. Naši niso.
ODGOVORI
1 1
Dooomer
07. 10. 2025 14.23
+3
Datum "akcije" na strojnem faksu, na drugo obletnico njihovega terorističnega napada, pa ni bil preveč posrečeno izbran jelda?
ODGOVORI
4 1
roten
07. 10. 2025 14.21
-1
Le kako
ODGOVORI
0 1
Mekenzi
07. 10. 2025 14.07
+0
Kaj pa pri nas.
ODGOVORI
2 2
Klobasazulu
07. 10. 2025 14.06
+3
v usa stane 1,5mio v slo bi bila 6mio...ce ze stanovanje golo v situli lok pride 3 mii..bolana slo
ODGOVORI
4 1
Yoda
07. 10. 2025 14.02
+1
69 letna sodnica... a v Ameriki imajo sodniki tudi dosmrtne mandate, kot pri nas?
ODGOVORI
3 2
sabro4
07. 10. 2025 13.50
+6
čista banalna slučajnost, vam rečem
ODGOVORI
7 1
Slovenska pomlad
07. 10. 2025 13.42
+3
Tako sem ponosen, da SDS podpira modrega Trumpa,konje za tem.
ODGOVORI
6 3
Rožice so zacvetele
07. 10. 2025 14.27
+4
Slovenska pomlad, verjemi, da tisti, ki te poznajo, jim je nerodno, da so te sploh spoznali, ubogi pa tvoji bližnji. Upam, oz. sem prepričan, da si samski nesposobnež v življenju.
ODGOVORI
4 0
CorbaMorba
07. 10. 2025 13.42
+4
A zidana hiša ne zgori? Sprašujem za prijatelja iz EU.
ODGOVORI
6 2
spaceair
07. 10. 2025 13.34
+0
Zakaj na tem portalu ne pišejo o gazi?
ODGOVORI
7 7
NoSugar
07. 10. 2025 13.37
+7
Saj pišejo. Sicer pa pojdi na M.M.C, tam Gazo objavljajo po urah.
ODGOVORI
7 0
oježeš
07. 10. 2025 13.58
+9
Saj pišejo, le komentirati ne smeš.
ODGOVORI
10 1
spaceair
07. 10. 2025 13.32
+6
hiša za ogromne denarce nima protipožarnega sistema
ODGOVORI
7 1
spaceair
07. 10. 2025 13.32
+9
lesena hiša za miljon in pol evrčkof
ODGOVORI
9 0
