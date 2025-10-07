Medtem ko je sprehajala pse, je luksuzna vila sodnice zgorela do tal

Sodnica okrožnega sodišča v Južni Karolini Diane Goodstein je bila v soboto zjutraj na sprehodu s psi, ko je njeno luksuzno hišo v naselju Jeremy Cay na otoku Edisto zajel obsežen požar.

Mož sodnice, 81-letni Arnold Goodstein, in drugi člani družine so skočili skozi okno, da bi se rešili, poroča The Independent. Iz vode so jih nato rešili reševalci v kajakih.

Vrhovni sodnik Južne Karoline John Kittredge je za FitsNews dejal, da naj bi požar povzročila eksplozija. "Sodnica se je sprehajala po plaži, njen mož Arnie pa je bil v hiši z otroki in vnuki. Družina je morala pobegniti s skokom skozi okno oz. balkon. Pri padcu so se poškodovali," je pojasnil.

Arnold Goodstein, nekdanji demokratski senator in član predstavniškega doma Južne Karoline, naj bi v požaru utrpel hude poškodbe, s helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico. Hospitalizirali so tudi sina zakoncev in še eno osebo, ki pa ni bila imenovana.