Medtem ko je sprehajala pse, je luksuzna vila sodnice zgorela do tal

Sodnica okrožnega sodišča v Južni Karolini Diane Goodstein je bila v soboto zjutraj na sprehodu s psi, ko je njeno luksuzno hišo v naselju Jeremy Cay na otoku Edisto zajel obsežen požar.
Mož sodnice, 81-letni Arnold Goodstein, in drugi člani družine so skočili skozi okno, da bi se rešili, poroča The Independent. Iz vode so jih nato rešili reševalci v kajakih.
Vrhovni sodnik Južne Karoline John Kittredge je za FitsNews dejal, da naj bi požar povzročila eksplozija. "Sodnica se je sprehajala po plaži, njen mož Arnie pa je bil v hiši z otroki in vnuki. Družina je morala pobegniti s skokom skozi okno oz. balkon. Pri padcu so se poškodovali," je pojasnil.
Arnold Goodstein, nekdanji demokratski senator in član predstavniškega doma Južne Karoline, naj bi v požaru utrpel hude poškodbe, s helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico. Hospitalizirali so tudi sina zakoncev in še eno osebo, ki pa ni bila imenovana.
Vrednost nepremičnine Goodsteinovih s štirimi spalnicami in štirimi kopalnicami, ki je pogorela do tal, je bila po poročanju medijev ocenjena na 1,55 milijona ameriških dolarjev (1,33 milijona evrov).
Tiskovni predstavnik oddelka za pregon kaznivih dejanj Južne Karoline je sprva pojasnil, da preiskujejo vzrok požara in ugotavljajo, ali je šlo za nesrečo ali požig. Kasneje so sporočili, da ni dokazov, ki bi kazali na namerno podtaknjen požar.
69-letna sodnica je sicer pred kratkim zavrnila zahtevo ministrstva za pravosodje, ki je od uradnikov Južne Karoline zahtevalo, da Washingtonu izročijo osebne podatke več kot 3,3 milijona volivcev, pri čemer bi razkrili njihova imena, naslove, datume rojstva, številke vozniških dovoljenj in zadnje štiri številke njihovega socialnega zavarovanja, poroča The Independent.
Trumpova administracija je želela podatke primerjati z ločeno zbirko podatkov, da bi identificirala domnevne nezakonite priseljence, ki naj bi jim bilo dovoljeno glasovati na volitvah.
Sodnica naj bi v odgovor na svojo sodbo prejela več groženj s smrtjo. Republikanski guverner Južne Karoline Henry McMaster je ocenil, da okrožno sodišče dela napako, s tem ko se je "postavilo proti ameriški vladi", in vložil peticijo za razveljavitev sodbe.
Požar, ki je uničil hišo sodnice, je tako hitro sprožil špekulacije na spletu, ali je morda nekdo s političnim motivom namerno podtaknil ogenj. Na to je opozoril tudi demokratski kongresnik iz New Yorka Daniel Goldman. Namestnik vodje kabineta Bele hiše Stephen Miller se je na namigovanja ostro odzval in jih označil za "globoko izkrivljena in podla".
